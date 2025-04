Borussia Dortmund: Brandt-Hammer! Hat sich der BVB entschieden?

Während sich Borussia Dortmund mit einem 3:1-Erfolg gegen Barcelona rehabilitiert hat, wachsen die Sorgenfalten bei Julian Brandt. Der Spielmacher des BVB saß beim besten Saisonauftritt der Dortmunder erstmal nur auf der Bank (hier mehr erfahren).

Eine Konsequenz der seit Monaten anhaltenden Formkrise. Eigentlich zum neuen Gesicht von Borussia Dortmund auserkoren, wackelt plötzlich Brandts generelle Zukunft im Ruhrgebiet. Hat der Verein sich schon längst entschieden?

Borussia Dortmund: Das ungelöste Rätsel

Julian Brandt ist das große Rätsel der Dortmunder Saison. Wie kein anderer Spieler steht er für die wechselhaften Leistungen und immer wiederkehrende Leistungseinbrüche. Doch zuletzt konnte er nicht mal mehr dann glänzen, wenn auch seine Kollegen gut gelaunt waren.

In München zeigte der BVB beispielsweise eine richtig gute Leistung, fingen sich allerdings zwei unnötige Gegentreffer. Auch, weil Brandt vor beiden Treffern nur hinter seinen Gegenspielern her joggte und diese so treffen konnten.

BVB sendet Signale

Schon länger schwirren daher Gerüchte und Vermutungen umher: Will Borussia Dortmund überhaupt noch mit Brandt weiter machen? Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2026 – entsprechend wäre dieser Sommer die letzte Möglichkeit, bei einem Verkauf noch Geld einnehmen zu können. Eine Vertragsverlängerung dagegen ist aktuell wohl gar kein Thema mehr.

Diese wollte man ursprünglich eigentlich im Winter schon beginnen – wurden dann aber verschonen. Jetzt berichten die „Ruhr Nachrichten“ sogar: Es habe erste Signale in Richtung der Familie von Julian Brandt gegeben, nach denen der BVB nicht mehr mit dem Spieler plane!

Borussia Dortmund: Umbruch kommt

Ob das jetzt für einen Abgang im Sommer oder nach seinem Vertragsende spricht, bleibt abzuwarten. Klar scheint dagegen, dass die Dortmunder im Sommer ein Umbruch erwartet. Die Mannschaft soll verbessert und vor allem auch (mental) stabiler gebaut werden. Ob Brandt dafür – zumindest für eine Saison – noch eingeplant wird, wird man sehen.