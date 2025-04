Borussia Dortmund: Trotz Barcelona-Gala – diese Gefahr schwebt über dem Verein

Um ein Haar wäre es doch noch was mit dem Halbfinale in der Champions League geworden. Borussia Dortmund liefert vor heimischen Publikum gegen Barcelona eine Top-Leistung, die nach der deutlichen Klatsche im Hinspiel aber nicht reicht.

Und so bleiben die Eindrücke von einem fast magischen Abend und einer Mannschaft, die die Fans wieder richtig hinter sich gebracht hat. Doch eine Gefahr schwebt jetzt mehr denn je über Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Abschied von der großen Bühne

Als um kurz vor 21 Uhr die Champions-League-Hymne erklang, hatten es viele schon befürchtet: Der BVB wird sie heute zum letzten Mal in dieser Saison hören. So kam es dann auch. Trotz des 3:1-Siegs scheiden die Dortmunder aus der Königsklasse aus. Nach diesem irren Spiel gab es trotzdem zurecht lauten Applaus für die Schwarzgelben.

Doch der Abschied von der großen Bühne könnte ein längerer sein – dieser Tatsache muss der BVB ins Auge blicken. Denn eine Qualifikation für die Champions League, wie sie in den letzten Jahren für Borussia Dortmund Usus war, ist keinesfalls sicher.

Großer Rückstand

Schuld ist eine Bundesliga-Saison voller Rückschläge. Fünf Spieltage vor dem Ende steht man nur auf Platz acht, würde in der kommenden Saison aktuell überhaupt nicht am internationalen Geschäft teilnehmen.

Will man es noch in die Champions League schaffen, muss man sechs Punkte aufholen und vier andere Vereine hinter sich lassen. Eine Mammut-Aufgabe – wenn auch nicht unmöglich. Wichtig wäre dafür ein Sieg am kommenden Sonntag (20. April) gegen Borussia Mönchengladbach. Dann wäre der erste Konkurrent ums internationale Geschäft schon abserviert.

Borussia Dortmund: Letzter CL-Auftritt?

Und so bleibt die Gefahr, dass sich Dortmund zwar mit erhobenem Haupt gegen Barcelona aus der Champions League verabschiedet, dieser Abschied aber auf unbestimmte Zeit sein könnte.

Finanziell, das ist klar, wäre das für Borussia Dortmund ein immenser Verlust. Insbesondere, weil man zuletzt ja immer weit kam. Das letzte Mal, dass der BVB nicht in der Champions League spielte, war in der Saison 2015/2016.