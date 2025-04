BVB – Barcelona: Was Barca-Fans nach dem Spiel erleben, macht sie sprachlos

Was ein packender Champions-League-Krimi in Dortmund! Nach dem heftigen 0:4 im Viertelfinal-Hinspiel schnupperte der BVB gegen Barca am Dienstagabend im Rückspiel doch noch am ganz großen Wunder.

Und auch wenn Borussia Dortmund der 3:1-Sieg gegen den FC Barcelona nicht für den Einzug ins Halbfinale reichte – die Barca-Fans bekamen am Dienstagabend im Westfalenstadion so manche Bilder zu sehen, die sie nachhaltig beeindruckt haben werden. Aber der Reihe nach.

BVB mit starkem Auftritt gegen Barca

Der BVB legte los wie die Feuerwehr und spielte von Beginn an mutig nach vorne. Gleich in den Anfangsminuten kam Borussia Dortmund gegen Barcelona zu mehreren guten Chancen und ging durch Serhou Guirassy in Führung, der in der 11. Minute einen Foulelfmeter verwandelte.

Das Westfalenstadion bebte! Plötzlich glaubte ganz Dortmund an das große Fußballwunder. Angepeitscht von den lautstarken schwarzgelben Fans kämpften die Gastgeber weiter erbittert um jeden Ball, während der große Favorit aus Barcelona zunächst nicht ansatzweise ins Spiel fand.

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Guirassy für den BVB gegen Barca nach einer Ecke auf 2:0. Und das Stadion wurde lauter und lauter.

+++ Auch interessant: BVB – Barca: Schwarzgelb verpasst das Wunder – doch DAS nimmt dem BVB keiner +++

Borussia Dortmund glaubte an das Wunder

Einen herben Rückschlag gab es dann in der 54. Minute, als Barcelona mit einem seiner wenigen nennenswerten Angriffe auf 1:2 verkürzte. Nach einer Hereingabe von Fermin Lopez traf Ramy Bensebaini ins eigene Tor. Extrem bitter für den Algerier, der ansonsten ein hervorragendes Spiel ablieferte.

Dortmunds tragischer Held: Ramy Bensebaini machte gegen Barca ein klasse Spiel. Doch sein Eigentor nahm dem BVB in der zweiten Hälfte viel Wind aus den Segeln. Foto: IMAGO/pepphoto

Der Gegentreffer hinterließ zunächst seine Spuren bei den Hausherren und gab Barca die gewohnte Sicherheit. Doch die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gab nicht auf. In der 76. Minute traf Guirassy zum dritten Mal an diesem Abend und ließ den Dortmunder Anhang plötzlich doch wieder von der dicken Sensation träumen. Nebenbei schrieb Guirassy mit seinen Treffern Geschichte (hier alle Einzelheiten).

In der Schlussphase warf die BVB-Elf noch mal alles nach vorne. Doch die beiden weiteren Treffer, die Borussia Dortmund in die Verlängerung gebracht hätten, wollten einfach nicht fallen. Und so blieb es beim 3:1 – ein maximal bittersüßer Sieg für die Schwarzgelben. Schließlich war der Sieg grundsätzlich beeindruckend. Er stellte die erste Niederlage für das bärenstarke Barca im Kalenderjahr 2025 dar. Doch gleichzeitig bedeutete der Sieg für den BVB das Aus in der Champions League für das Kovac-Team.

Nach dem Spiel feierte die Südtribüne die BVB-Spieler ausgiebig. Foto: IMAGO/Matthias Koch

BVB-Fans feierten ihr Team

Und wen hörte man nach Abpfiff am Dienstagabend im Dortmunder Stadion besonders laut? Nicht etwa die mitgereisten Barca-Fans. Mit dem Ertönen des Abpfiffs erhoben sich alle Dortmunder Fans von ihren Plätzen und spendierten den tapfer kämpfenden Dortmunder Spielern stehende Ovationen. Die Fans auf der Südtribüne sangen lautstark weiter und zollten dem BVB-Team den verdienten Respekt für die beeindruckende Leistung.

Solche Bilder werden so manchen Barca-Fan tief beeindrucken, schließlich gibt es solche Szenen bei den großen spanischen Vereinen so gut wie nie. Ein Ausscheiden aus einem Wettbewerb wie der Champions League wird einem Club wie dem FC Barcelona von seinen Fans nicht verziehen – egal, welche Leistung das Team zeigt.

Das Dortmunder Publikum bewies am Dienstagabend hingegen das nötige Fingerspitzengefühl und unterstützte das BVB-Team auch nach Abpfiff. „Wir hatten heute einen unbändigen Willen, und das hat jeder im Stadion von Anfang an gemerkt“, meinte Niklas Süle nach dem Spiel beim übertragenden Streamingdienst Amazon Prime: „Da wollen wir am Sonntag anknüpfen und für unsere Fans einen Sieg gegen Gladbach nachlegen.“