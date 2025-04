BVB – Barca: Schwarz-Gelb verpasst Wunder – doch DAS nimmt dem BVB keiner

Borussia Dortmund scheidet nach einem irren Spiel aus der Champions League aus! Die Mannschaft von Niko Kovac zeigte im Spiel BVB – Barca (3:1) von Beginn an eine überragende Leistung, war über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft und spielte die Katalanen regelrecht an die Wand.

Mit diesem starken Erfolg endet die Champions-League-Reise der Borussen in diesem Jahr. Ein kleiner Erfolg bleibt dem BVB jedoch. Denn die Kovac-Elf schaffte im Spiel BVB – Barca etwas, was in diesem Jahr noch keiner Mannschaft gelungen war.

BVB – Barca: Schwarz-Gelb liefert unglaubliche Gala

Was ein Spiel! Schwarz-Gelb hatte Barcelona von Beginn an unter Kontrolle, jeder einzelne Borusse auf dem Platz spielte um sein Leben – für das große Wunder. Doch es blieb aus. Und doch darf Schwarz-Gelb mächtig stolz sein. Denn sie sind das erste Team, dass die Mannschaft von Hansi Flick in diesem Jahr bezwingen konnte.

Barcelona ist als das Team der Stunde des europäischen Fußballs in das Spiel gegangen. Doch davon war in diesen 90 Minuten kaum bis gar nichts zu sehen. Der BVB zeigte einmal mehr sein Champions-League-Gesicht und spielte Barca über weite Teile der Partie regelrecht an die Wand.

24 Spiele absolvierte Barcelona in diesem Kalenderjahr bereits, 24 Spiele lang waren sie ohne Niederlage. Dann kam das Rückspiel des Viertelfinals beim BVB, dann kam diese Hammer-Leistung der Schwarz-Gelben. Kovac und sein Team sind die erste Mannschaft, die dieses Barca bezwingen konnte.

Fans feiern trotz CL-Aus

Der Weg in dieser Königsklasse-Saison ist für den BVB vorbei, doch auf diese Leistung kann Schwarz-Gelb sehr stolz sein. Die Leistung ist auch von den Anhängern honoriert worden. Nach dem Spiel gab es mächtig Applaus von den Tribünen, in den sozialen Netzwerken gab es zudem eine Menge Zuspruch für diesen Auftritt. „Was ein Spiel, schade, dass dieses Hinspiel diesen Abend kaputt macht“, so ein Anhänger über die Partie BVB – Barca.

„Der absolute Wahnsinn, was an einem Champions-League-Abende in diesem Stadion passieren kann. Das ist der BVB, den wir alle sehen wollen“, so ein anderer. Am Ende bleibt der Stolz über diese Mannschaft und die Hoffnung, dass Schwarz-Gelb aus dieser Leistung für den Bundesliga-Endspurt eine Menge ziehen kann.