FC Schalke 04: Fans atmen auf! Große Sorge bestätigt sich nicht

Für den FC Schalke 04 endet das Trainingslager in Belek am Mittwoch (11. Januar). Das bittere Fazit: Eine Testspiel-Pleite, ein Unentschieden und einige Verletzte.

Nach der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg gab es große Sorgen über den Ausfall eines weiteren Profis des FC Schalke 04. Doch Cheftrainer Thomas Reis kann die Fans beruhigen.

FC Schalke 04: Nächster Ausfall?

Erst verletzte sich Justin Heekeren im Trainingslager schwer, dann war es Sebastian Polter, der sich im ersten Testspiel gegen den FC Zürich (2:2) eine schwere Knieverletzung zuzog. Beiden S04-Stars droht das Saisonaus.

Am Dienstag (10. Januar) absolvierte der FC Schalke 04 dann das zweite und letzte Testspiel in Belek. Gegen den 1. FC Nürnberg wollte Cheftrainer Thomas Reis noch an ein paar Problemen schrauben, ehe es am Mittwoch in den Flieger nach Deutschland geht.

Die Partie gegen den Zweitligisten verloren die Königsblauen knapp mit 0:1. In der Schlussphase foulte der eingewechselte Ibrahima Cisse seinen Gegenspieler im Strafraum. Der darauffolgende Elfmeter wurde sicher verwandelt. Doch im Spiel gab es eine Schrecksekunde. Alle S04-Fans zuckten zusammen, als plötzlich Florent Mollet in der zweiten Halbzeit am Boden lag und am Knie behandelt werden musste.

Reis gibt Entwarnung

Der Franzose wurde daraufhin ausgewechselt, Jordan Larsson kam für ihn in die Partie. Die Sorge bei den königsblauen Anhängern war groß, dass ein weiterer Spieler nun verletzt ausfalle. Doch Schalke-Coach Reis gab nach dem Spiel Entwarnung. „Da ist nichts Schlimmes“, sagte der Coach. Er sollte ohnehin zu dem Zeitpunkt ausgewechselt werden.

Florent Mollet wurde beim Testspiel gegen Nürnberg behandelt. Reis gab nach der Partie Entwarnung. Foto: IMAGO / Zink

Die Erleichterung der Fans in den sozialen Medien ist groß. Schließlich soll im Kampf um den Klassenerhalt nicht noch ein Spieler ausfallen. Mollet zeigte sich vor allem zum Ende des Jahres stark verbessert, gehörte oft zur Stammelf.

Bevor es in rund zwei Wochen dann mit der Bundesliga losgeht, gibt es noch eine Generalprobe für den FC Schalke 04. Am Samstag (14. Januar) gastiert Werder Bremen in Gelsenkirchen. Eine Woche später steht dann der Pflichtspielauftakt gegen Eintracht Frankfurt für die Knappen an.