Borussia Dortmund schaut genau auf Drama: Darum freut sich Guirassy über das Barcelona-Aus

Aus der Champions League ist Borussia Dortmund seit dem Viertelfinale raus, dennoch schaute auch der Revierklub ganz genau auf das Halbfinale zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona. Auf dramatischer Art und Weise ist die Mannschaft von Trainer Hansi Flick, die den BVB zuvor ausgeschaltet hatte, im Rückspiel rausgeflogen.

Wer sich vermutlich darüber freuen wird? Serhou Guriassy von Borussia Dortmund. Der Top-Torjäger erlebte eine starke Champions-League-Spielzeit. Mit seinen 13 Toren steht er nämlich weiter ganz oben in der Torschützenliste.

Borussia Dortmund: Guirassy weiter Top-Torjäger

Als wäre das Halbfinal-Hinspiel zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona nicht schon mit dem 3:3-Unentschieden spektakulär gewesen, legten beide Teams im Rückspiel noch einen drauf. Auch hier stand es nach 90 Minuten 3:3 – es ging also in die Verlängerung. Dort jubelte der italienische Traditionsverein am Ende über einen 4:3-Sieg gegen BVB-Bezwinger und zog damit ins Endspiel in München ein.

Einer der sieben Torschützen war Barcas Raphinha. Warum er so relevant für Serhou Guirassy ist? Der Brasilianer ist in dieser Saison in einer bestechenden Form. In der Königsklasse traf er nun schon zum 13. Mal und hat damit genauso viele Treffer wie der BVB-Stürmer.

Gut für Guirassy: Durch das Ausscheiden kann Raphinha keine weiteren Tore mehr schießen, und beide Stars beenden die Champions-League-Saison mit 13 Treffern.

Wird Guirassy jetzt Torschützenkönig?

Auch Robert Lewandowski (11 Tore), ehemaliger Stürmer von Borussia Dortmund, kann nicht mehr an die beiden herankommen. Wer vielleicht noch gefährlich werden könnte, ist Ousmane Dembele mit acht Treffern. Auch der Ex-BVB-Star überragt in dieser Spielzeit und ist mit PSG einer der Favoriten auf den Finaleinzug. Die Pariser müssen am Mittwoch (7. Mai) eine 1:0-Führung aus dem Hinspiel gegen den FC Arsenal über die Zeit bringen.

Dembele müsste also im Rückspiel und in einem möglichen Finale fünf Tore erzielen, um mit Guirassy und Raphinha gleichzuziehen. Das ist schon eine große Herausforderung, weshalb die beiden Top-Torjäger sich große Hoffnungen machen dürfen, sich zu den Torschützenkönigen krönen zu lassen.

In der Bundesliga sieht es für Guirassy dagegen anders aus. Dort hofft der BVB-Stürmer noch, in den verbleibenden zwei Spieltagen Bayern-Star Harry Kane einholen zu können. Dafür bräuchte er allerdings seinerseits fünf Tore und müsste hoffen, dass der neue Meisterstürmer keine mehr macht.