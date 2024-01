Kaiserslautern – Schalke im Live-Ticker: Desolate Knappen! FCK nimmt S04 auseinander

Traditionsvereine, Kellerduell, Churlinov-Hype: Der 19. Spieltag der 2. Bundesliga beginnt mit einem echten Kracher, der eigentlich Bundesliga-Niveau hat – zwar nicht auf dem Platz, aber dafür auf den Rängen. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Freitag (26. Januar, 18.30 Uhr) den FC Schalke 04.

Beide Klubs sind denkbar schwach in die Rückrunde gestartet, beide kassierten gegen Hamburger Vereine eine Niederlage. Umso wichtiger ist es jetzt, drei Punkte zu holen. Schließlich wollen weder Kaiserslautern noch der FC Schalke 04 auf die Abstiegsplätze rutschen.

Kaiserslautern – Schalke im Live-Ticker

Wie wird der FC Schalke 04 nach der bitteren 0:2-Pleite gegen den Hamburger SV reagieren? Wird Rückkehrer Darko Churlinov direkt von Beginn an spielen? Dann gibt es zudem das Wiedersehen mit Ex-Coach Dimitrios Grammozis, der bei Kaiserslautern auf der Trainerbank sitzt. Mit unserem Live-Ticker bist du darüber immer bestens informiert.

Kaiserslautern – Schalke 4:1 (1:0)

Tore: 1:0 Ache (10.), 1:1 Churlinov (51.), 2:1 Ache (59.), 3:1 Stojilkovic (67.), 4:1 Opoku (70.)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

SCHLUSSPFIFF! Der FC Schalke 04 geht beim 1. FC Kaiserslautern unter und verdient völlig verdient mit 1:4. Von der ersten Minute an zeigten die Pfälzer, dass sie die drei Punkte zu Hause behalten wollten. Die Schalker waren in der Offensive viel zu harmlos und in der Defensive zu wackelig. Nach dem Seitenwechsel zerfiel S04 dann komplett in seine Einzelteile.

90. Min: Es gibt hier nochmal fünf Minuten an Nachspielzeit!

82. Min: S04 versucht hier mit Kabadayi noch etwas Ergebniskosmetik zu betreiben. Allerdings ist das alles noch viel zu harmlos.

74. Min: Dreifach-Wechsel von Geraerts. Wird aber auch nichts bringen. Matriciani, Latza und Kabadayi kommen für Brunner, Terodde und Mohr.

70. Min: 4:1 für Kaiserslautern! Jetzt wird es peinlich für die Knappen. Opoku tankt sich durch die Abwehr der Schalker und hämmert das Ding ins Tor, Fährmann ist chancenlos.

67. Min: Jetzt aber sitzt er! Stojilkovic kommt nach einer Flanke ungehindert zum Kopfball und trifft zum 3:1 für Kaiserslautern. War’s das für Schalke?

62. Min: Das wäre womöglich die Entscheidung gewesen! Stojilkovic probiert es aus der Distanz, aber Fährmann ist rechtzeitig unten und verhindert den dritten Gegentreffer.

59. Min: Kaiserslautern geht wieder in Führung! Ache köpft nach einer Ecke freistehend zum 2:1. Fährmann kann den nicht halten, Kalas steht zu weit weg vom Stürmer.

58. Min: Für Topp ist das Spiel beendet. Der Youngster wird von Lasme ersetzt.

55. Min: Churlinov sieht hier nach einer lauten Auseinandersetzung mit seinem Gegenspieler die Gelbe Karte. Auch Niehues sieht gelb.

51. Min: Toooooor für den FC Schalke 04! Und es ist Darko Churlinov! Der Nordmazedonier wird von Karaman auf die Reise geschickt und verwandelt stark zum 1:1! Was für eine Rückkehr!

46. Min: Weiter geht’s auf dem Betzenberg! Geraerts hat einmal gewechselt: Churlinov kommt für Tempelmann.

HALBZEIT! Was für eine schwache erste Halbzeit des FC Schalke 04! Nach einem katastrophalen Torwartfehler von Ralf Fährmann traf Ache in der 10. Minute zum 1:0 für Kaiserslautern. Danach versuchten es die Königsblauen, aber wirkten oftmals zu planlos und verunsichert. Ob es nach dem Seitenwechsel besser wird?

45. Min: Es gibt fünf Minuten an Nachspielzeit!

43. Min: Die letzten Minuten vor der Halbzeitpause laufen. Schafft S04 hier noch den Ausgleich?

38. Min: Kaiserslautern ist hier dem zweiten Treffer deutlich näher als Schalke dem Ausgleich. Das ist weiterhin sehr schwach von den Knappen.

26. Min: Es ist bislang eine armselige Vorstellung der Schalker Mannschaft. In der Offensive gelingt kaum etwas, hinten kommen die Lauterer eins ums andere Mal gefährlich vors Tor von Fährmann.

20. Min: Terodde trifft nach einem tollen Zuspiel von Topp, aber der Stürmer stand deutlich im Abseits.

19. Min: Schalke versucht es mit mehreren Angriffen und setzt die Lauterer früh unter Druck. Doch die Torchancen fehlen hier bislang.

13. Min: Wie reagiert S04 jetzt nach diesem frühen Gegentreffer?

11. Min: Der Treffer wird kurz auf Abseits überprüft, zählt aber dann doch.

10. Min: Kaiserslautern geht in Führung! Einen völlig ungefährlichen Freistoß faustet Fährmann vor die Füße von Ache, der zum 1:0 trifft. Klarer Torwartfehler!

9. Min: Brunner sieht nach einem Foulspiel an der Strafraumgrenze die erste Gelbe Karte der Partie. Es ist seine fünfte, damit fehlt er gegen Braunschweig kommende Woche

6. Min: Bislang ist noch nicht viel passiert. Die ersten Minuten gehörten den Königsblauen, jetzt ist aber auch Lautern im Spiel.

1. Anpfiff! Schalke stößt die erste Halbzeit in den blauen Trikots von links nach rechts an.

18.21 Uhr: Es sieht wohl alles danach aus, als würde die Partie pünktlich um 18.30 Uhr starten.

18.07 Uhr: Beginnt das Spiel pünktlich? In den sozialen Netzwerken berichten viele Zuschauer von langen Warteschlangen vor dem Stadion und Stau auf den Autobahnen. Von den Vereinen gab es bislang noch keine Infos darüber, dass die Partie später beginnt.

17.55 Uhr: Diese Elf lässt Dimitrios Grammozis ran: Krahl – Toure, Tomiak, Elvedi – Ronstadt, Niehues, Kaloc, Puchacz, Ritter – Tachie, Ache

17.30 Uhr: Die Aufstellung beim FC Schalke 04 ist da! Karel Geraerts nimmt im Vergleich zur HSV-Partie drei Veränderungen vor: Kaminski, Ouwejan und Idrizi werden durch Baumgartl, Tempelmann und Murkin ersetzt. Neuzugang Darko Churlinov sitzt zunächst nur auf der Bank. Viele Fans und Experten vermuteten, dass der Rückkehrer sogar in der Startelf stehen wird. Das ist jetzt nicht der Fall. Fährmann – Brunner, Kalas, Baumgartl, Murkin – Seguin – Tempelmann, Karaman, Mohr – Terodde, Topp.

17.01 Uhr: Ein angenehmes Auswärtsspiel wird es für S04 sicher nicht: Das Fritz-Walter-Stadion ist fast ausverkauft, etwa 50.000 Menschen werden ihren FCK am Freitag nach vorne peitschen. Davon sind rund 5.000 Fans der Knappen angereist.

16.16 Uhr: Wo wird die Partie übertragen? Diese Frage stellen sich alle Fans an jedem Wochenende. In unserer Übersicht kannst du sehen, wo das S04-Spiel in Kaiserslautern im TV läuft.

15.39 Uhr: Dann gibt es noch einen anderen Spieler, auf den die Blicke gerichtet sein könnten: Ibrahima Cisse. Der junge Malier sollte in dieser Transferperiode eigentlich verkauft werden, der Transfer platzte allerdings. Unter der Woche bekam der Innenverteidiger von den Verantwortlichen eine Chance und trainierte mit den Profis mit, nachdem er in den vergangenen Wochen bei der U23 im Einsatz war. Die Reservemannschaft der Schalker hatte am Mittwoch ein Testspiel, bei dem Cisse nicht dabei war. Die Anzeichen verdichten sich, dass der 23-Jährige erstmals wieder in einem Ligaspiel seit dem Saisonauftakt beim HSV (3:5) im Kader stehen wird. Dass Cisse wieder für S04 auflaufen wird, hat niemand mehr für möglich gehalten.

15.10 Uhr: Der FC Schalke muss gegen Kaiserslautern auf zwei Stammkräfte verzichten. Marcin Kaminski und Ron Schallenberg kassierten gegen Hamburg ihre fünfte Gelbe Karte und werden fehlen. Es ist damit zu rechnen, dass Timo Baumgartl in der Innenverteidigung erstmals seit der 0:3-Niederlage gegen Karlsruhe im Oktober in der Startelf stehen wird.

14.45 Uhr: In den Medien wird auch gleich berichtet, dass S04-Coach Karel Geraerts den Neuzugang Churlinov in die Startelf stellt. Ob es dazu kommt, werden wir dann rund eine Stunde vor Anpfiff sehen.

14.04 Uhr: Beim FC Schalke 04 gab es dagegen unter der Woche Mega-News! Publikumsliebling Darko Churlinov ist nämlich zurück. Der Nordmazedonier kommt vom FC Burnley bis zum Saisonende. Die Gelsenkirchener haben sich auch noch eine Kaufoption gesichert, die bei den Fans aber gar nicht gut ankommt.

13.23 Uhr: Vor der Partie gab es viel Aufregung bei den „Roten Teufeln“. Dort sitzt Ex-Schalke-Coach Dimitrios Grammozis auf der Trainerbank und steht nach vier Niederlagen in fünf Spielen mächtig in der Kritik. Dazu sorgte ein Trennungsgerücht für viel Ärger. Hier alle Infos.

12.34 Uhr: Während die Königsblauen gegen den Hamburger SV (0:2) verloren, musste sich Kaiserslautern gegen den neuen Spitzenreiter St. Pauli ebenfalls mit 0:2 geschlagen geben. In der Tabelle hat der FCK zwei Punkte weniger als die Schalker, die auf dem 14. Platz vor dem heutigen Gegner stehen.

12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für 1. FC Kaiserslautern – FC Schalke 04. Welche Mannschaft reagiert nach den Niederlagen zum Rückrundenstart besser? Anstoß im Fritz-Walter-Stadion ist um 20.30 Uhr.