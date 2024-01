FC Schalke 04: Sorgt ausgerechnet der S04 für ein Grammozis-Beben?

Wenn der FC Schalke 04 am Freitag (26. Januar, 18.30 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern spielt, wird es ein ganz besonderes Wiedersehen: Dimitrios Grammozis trifft nämlich erstmals nach seiner Entlassung auf seinen Ex-Klub. Mit den Königsblauen stieg er aus der Bundesliga ab, wurde in der Aufstiegssaison in der Rückrunde entlassen.

Seit Anfang Dezember 2023 ist Grammozis bei den „Roten Teufeln“. Sportlich läuft es bislang nicht so erfolgreich wie erhofft. Nun kommt auch noch der FC Schalke 04. Droht ihm schon so früh das Aus?

FC Schalke 04: Grammozis-Knall gegen S04?

Vier Spiele, ein Sieg und drei Niederlagen: Für Dimitrios Grammozis läuft es bei seinem neuen Verein, dem 1. FC Kaiserslautern, einfach noch nicht. Am Freitag steht dann das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 an – seinem ehemaligen Arbeitgeber. Was passiert, wenn erneut kein Sieg rausspringt?

Die „Bild“-Zeitung spekuliert darauf, ob es nach drei Pleiten als FCK-Coach schon eng werden könnte. Allerdings ist das eher unwahrscheinlich. Der Klub reagierte in den sozialen Netzwerken umgehend, nachdem sogar Gerüchte über eine mögliche Trennung die Runde gemacht hatten. So gab es abgesehen vom Bericht noch Fake-News, in der es hieß, dass Kaiserslautern Grammozis entlassen habe. Das Gerücht entstand anscheinend in einer Facebook-Gruppe mit mehr als 20.000 Mitgliedern nach der 0:2-Pleite gegen den FC St. Pauli.

„Was am Tag nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli ins Netz gestellt wurde, hat uns schockiert“, schrieb FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen in einer Stellungnahme auf der X (ehemals Twitter). „Die Personen, die diese Gerüchte und falschen Behauptungen bewusst gestreut und auf mehreren Plattformen eingestellt haben, haben kein anderes Ziel, als unserem FCK zu schaden und uns zu spalten.“

„Die Störgeräusche, die von außen in den FCK und die Mannschaft hineingetragen werden, haben am Tag nach dem Spiel neue Dimensionen erreicht und die Grenze deutlich überschritten“, ließ Hengen wissen: „Dagegen werden wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln wehren. Denn dies erschwert uns nicht nur die tägliche Arbeit, sondern sorgt für Unruhe im gesamten Vereinsumfeld.“

Besonderes Wiedersehen mit S04

Somit wird Grammozis auch am Freitag gegen den FC Schalke 04 auf der Trainerbank sitzen. Für den gebürtigen Wuppertaler wird es ein besonderes Wiedersehen mit den Königsblauen. Nachdem Abstieg in die 2. Bundesliga 2021 wollte der Deutsch-Grieche mit anpacken und den Wiederaufstieg schaffen.

Allerdings war das Kapitel Schalke für Grammozis nach 38 Spielen am 6. März 2022 beendet, nachdem die Knappen einen Tag zuvor in einer wichtigen Partie gegen Rostock erneut gepatzt hatten. Nach dem 25. Spieltag stand S04 auf den 6. Tabellenplatz und der Aufstieg war in weite Ferne gerückt. Erst als Klublegende Mike Büskens übernahm, gelang die spektakuläre Wende und der Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga.