FC Schalke 04 holt gegen Frankfurt wichtigen Punkt: Spieltag endet dennoch in einem Desaster

Es hat alles so gut angefangen. Nach wenigen Sekunden geht der FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt in Führung. Am Ende wurde es eine hitzige Partie und ein durchaus gerechtes Unentschieden.

Dabei hat der FC Schalke 04 im Abstiegskampf unbedingt drei Punkte gebraucht. Am Ende wurde es ein mehr als nur bitterer Spieltag. Am letzten Spieltag geht es für die Königsblauen zu RB Leipzig.

FC Schalke 04 holt gegen Frankfurt wichtigen Punkt

Ein Start nach Maß: Schon in der ersten Minute ging der FC Schalke 04 durch einen Kopfball von Simon Terodde in Führung. Es hätte ein perfekter Nachmittag für Königsblau werden können. Doch Eintracht Frankfurt konnte sich vom frühen Schock erholen und durch Daichi Kamada in der 21. Minute ausgleichen.

Sehr zum Ärger der Schalker, die vor dem Gegentreffer ein Foul an Cedric Brunner gesehen haben. Zwar hat sich Schiedsrichter Daniel Schlager die Situation angesehen, entschied aber dennoch auf Tor für Frankfurt.

Kurz vor der Halbzeitpause stand der Unparteiische erneut im Fokus. Simon Terodde beschwerte sich lautstark bei ihm und sah seine fünfte Gelbe Karte. Damit fehlt der Stürmer in seinem voraussichtlich letzten Spiel für S04, wenn dieser nicht noch in die Relegation muss. Vier Minuten später gab es eine Rudelbildung, in der Moritz Jenz auch den Gelben Karton sah. Auch der Innenverteidiger fehlt gegen RB Leipzig.

Bitterer Spieltag für S04

Nach dem Seitenwechsel ging Frankfurt in der 59. Minute durch Tuta in Führung. Die bittere Nachricht folgte aber danach. Tom Krauß musste verletzungsbedingt raus, für ihn kam Danny Latza in die Partie. Somit fehlen S04 für das letzte und entscheidende Spiel in Leipzig gleich drei wichtige Spieler. Immerhin: In der 85. Minute konnte Sebastian Polter den wichtigen 2:2-Ausgleich für den FC Schalke 04 erzielen.

Neben den drei Ausfällen, wenn es sich bei Krauß tatsächlich um eine Verletzung handeln sollte, kamen aber noch weitere schlechte Nachrichten für die Knappen rein. Im direkten Abstiegsduell zwischen Hertha und Bochum konnte der Revierklub in der 94. Minute den 1:1-Ausgleich machen. In der Tabelle bleibt der VfL damit weiter mit einem Punkt Vorsprung auf Schalke auf den 15. Platz, der zum Klassenerhalt reicht. Königsblau muss hoffen, dass der VfB Stuttgart morgen gegen Mainz nicht punktet.

Am letzten Spieltag geht es für die Mannschaft von Trainer Thomas Reis nach Leipzig – eine mehr als nur schwierige Aufgabe. Der VfL Bochum empfängt Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart empfängt die TSG Hoffenheim, die den Klassenerhalt währenddessen sicher gemacht hat. Offiziell abgestiegen ist Hertha BSC. Die Berliner haben fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, sechs auf Bochum.