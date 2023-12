FC Schalke 04: Ex-Flop erlebt bitteren Absturz – gelingt jetzt noch die Wende?

Was für eine Achterbahnfahrt! Manch ein Profi versuchte in den vergangenen Jahren beim FC Schalke 04 sein Glück. Oftmals entwickelten sich Transfers der Knappen aber in eine entgegengesetzte Richtung. So war es auch bei Dries Wouters.

Gerade mal ein halbes Jahr kickte er beim FC Schalke 04 (hier mehr zu den Transferaktivitäten des Vereins lesen), ehe man ihn wieder abgab. Seitdem hat sich seine Karriere zu einem Auf und Ab entwickelt. In der Hinrunde der aktuellen Saison erlebt er den sportlichen Absturz seiner Mannschaft hautnah mit. Gelingt es noch, das Ruder herumzureißen?

FC Schalke 04: Wouters war direkt weg

Auf den Abstieg folgte der Umbruch. Nach der Schmach von 2021 stellte sich S04 in der Zweiten Liga gänzlich neu auf. Beim Wiederaufstieg sollte auch der Belgier Wouters helfen, der für die Innenverteidigung geholt wurde. Lange machte er es am Berger Feld allerdings nicht. In der Hinrunde absolvierte er gerade mal drei Einsätze, fiel zwischendurch mit einer Sprunggelenksverletzung wochenlang aus.

Nach nur einem halben Jahr entschieden Spieler und Verein, dass Wouters per Leihe zum KV Mechelen gehen sollte. Schon da war klar, dass er wohl auch in Zukunft keine Chance mehr beim FC Schalke 04 haben würde.

Traumstart, dann Absturz

Und so kam es auch. Wouters blieb bis vergangenen Sommer in Mechelen. Anschließend verkaufte ihn Schalke an den Lommel SK – ein Verein aus der zweiten belgischen Liga. Dort, das lässt sich sagen, hat Wouters endlich seine Bestimmung gefunden. Bisher verpasste er keine einzige Minute, stand immer auf dem Feld.

Das sorgt allerdings auch dafür, dass er den heftigen Absturz des Teams miterleben musste. Nach acht Spieltagen noch stand Lommel SK auf Platz 1 der Tabelle. Lediglich zwei Spiele hatte man nicht gewonnen. Dann jedoch startete eine regelrechte Erfolglos-Serie.

Rund zwei Monate konnte man kein Spiel mehr gewinnen. Es folgte der Absturz bis auf Platz 9. Und das hat bittere Folgen. Denn so wären Wouters und Co. aktuell nicht mal für die Play-Offs qualifiziert, die noch ein Aufstiegsticket bedeuten könnten.

FC Schalke 04: Ex-Star Wouters braucht Wende

Während die beiden Erstplatzierten direkt aufsteigen, spielen die Plätze 3 bis 6 nach der Saison noch einen Sieger aus. Dieser nimmt am Relegations-Spiel gegen einen Erstligisten Teil. Mindestens das hatte sich die Mannschaft von Wouters nach dem guten Saisonstart wohl versprochen. Im neuen Jahr muss also dringend die Wende her. Immerhin: Das letzte Spiel vor Weihnachten konnte Lommel SK dann endlich wieder gewinnen.