FC Schalke 04: Aufregung um S04-Flirt – kommt es jetzt doch ganz anders?

Kurz bevor das Winter-Transferfenster am 1. Januar 2024 öffnet, werden beim FC Schalke 04 bereits die ersten möglichen Neuzugänge gehandelt. Einer davon ist Louis Patris vom belgischen Traditionsverein RSC Anderlecht.

Berichten zufolge soll der FC Schalke 04 an einer Leihe interessiert sein. Allerdings gibt es noch einige Knackpunkte bei den Verhandlungen. Jetzt gibt es Aufregung um das Abwehr-Talent. Wird es nicht zu einem Wechsel kommen?

FC Schalke 04: Aufregung um S04-Flirt

Mehreren Medien aus Deutschland und Belgien zufolge soll der FC Schalke 04 Louis Patris ins Visier genommen haben. Der 22-Jährige soll bei den Königsblauen die wackelige Innenverteidigung der Königsblauen stabilisieren. Dort hatte S04 in der Hinrunde gewaltige Probleme, kassierte einfach zu viele Gegentore.

Doch Anderlecht will Patris, der einen Vertrag bis 2028 beim belgischen Top-Klub hat, nicht einfach so hergeben. S04 strebt eine Leihe inklusiver Kaufoption an. Anderlecht dagegen will ihn einfach nur für sechs Monate verleihen. Das ist aktuell der Knackpunkt bei den Verhandlungen der beiden Klubs.

Nun aber gibt es Aufregung um den Youngster. Bevor das Gerücht um einen Abgang die Runde machte, kam Patris in der laufenden Saison auf acht Pflichtspiel-Einsätze für Anderlecht. Dabei stand er in fünf Partien in der Startelf, die restlichen Spiele stand er entweder gar nicht im Kader oder saß die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Kurz vor Weihnachten durfte Patris plötzlich wieder ran.

Wende im Poker?

Gegen KRC Genk stand Patris in der Startelf und spielte bis zum Ende durch. Anderlecht gewann die Partie mit 2:1 und steht in der Tabelle der Jupiler Pro League weiterhin auf Platz zwei. Ist das jetzt ein schlechtes Zeichen für den FC Schalke 04?

Gut möglich also, dass Anderlecht-Coach Brian Riemer weiterhin auf Patris setzen und somit einen Transfer des Top-Talents verhindern wird. Bei den Gelsenkirchenern ist man allerdings auf solch ein Szenario wohl schon vorbereitet.

Ein neuer Kandidat des FC Schalke 04 soll jetzt Kilian Fischer vom VfL Wolfsburg sein. Wie auch bei Patris wird über eine Leihe diskutiert. Der 23-Jährige ist ebenfalls auf der Suche nach Spielpraxis (hier mehr dazu).