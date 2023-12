FC Schalke 04: Alternative zu Patris – ER ist ein Kandidat bei S04

Auf der Rechtsverteidigerposition will der FC Schalke 04 in diesem Winter definitiv nachlegen. Als heißester Kandidat gilt zwar Louis Patris vom RSC Anderlecht, doch der Deal ist längst nicht in trockenen Tüchern. Deshalb schaut sich S04 offenbar weiter um.

Ein neuer Kandidat des FC Schalke 04 soll jetzt Kilian Fischer vom VfL Wolfsburg sein. Wie auch bei Patris wird über eine Leihe diskutiert. Der 23-Jährige ist ebenfalls auf der Suche nach Spielpraxis.

FC Schalke 04: Fischer als Alternative zu Patris?

Auf der Rechtsverteidigerposition hatte der FC Schalke 04 in der Hinrunde so seine Schwierigkeiten. Cedric Brunner fiel verletzungsbedingt die meiste Zeit aus und Henning Matriciani konnte die Ansprüche meist nicht erfüllen. Deswegen soll im Winter jetzt nachgebessert werden.

Heißester Kandidat auf der Liste ist Louis Patris. Den Belgier wollte S04 schon im vergangenen Sommer, hatte aber nicht das nötige Kleingeld. Patris ging zum RSC Anderlecht, bekommt da aber aktuell kaum Spielzeit. Eine Leihe zu Schalke könnte seine Situation verbessern. Allerdings gibt es noch keine Einigung. Der Deal steht auf der Kippe.

Fischer bei Wolfsburg außen vor

Sollte es mit Patris nicht klappen, wird wohl Kilian Fischer vom VfL Wolfsburg ein Thema. Nach Informationen der „Bild“ beobachtet S04 den Rechtsverteidiger. Fischer wechselte 2022 vom 1. FC Nürnberg nach Wolfsburg. In seinem ersten Jahr kam er immerhin auf zehn Spiele, in der aktuellen Saison wartet er allerdings noch auf seinen ersten Einsatz.

Nach einer Knie-OP kehrte er Anfang November zurück in den Kader, saß zuletzt allerdings immer über 90 Minuten auf der Bank. Eine Leihe zum FC Schalke 04 würde Fischer deutlich mehr Spielzeit garantieren. Seine Karriere könnte er damit wieder ankurbeln.