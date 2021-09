FC Schalke 04: Große Sorge bei den Fans! Dieser Traum droht zu platzen

Die Fans des FC Schalke 04 haben einen großen Traum, der jetzt zu platzen droht.

Vor rund zweieinhalb Jahren wurde Trainer Domenico Tedesco beim FC Schalke 04 entlassen und war in der Zwischenzeit in Russland auf der Trainerbank. Jetzt gibt es Spekulationen über eine mögliche Anstellung als Bundesliga-Trainer, was den königsblauen Anhängern natürlich gar nicht gefällt.

FC Schalke 04: Die S04-Fans sind in heller Aufregung. Der Grund: Ex-Trainer Domenico Tedesco. Foto: imago images (Montage DER WESTEN)

FC Schalke 04: Ex-Trainer bald wieder in der Bundesliga?

Nach seinem ersten Trainerjob bei Erzgebirge Aue folgte 2017 der Wechsel zum S04. Domenico Tedesco führte dann auf Anhieb Schalke zur Vizemeisterschaft und machte sich bei den S04-Fans beliebt.

---------------------------------------------

Das ist Domenico Tedesco

Domenico Tedesco wurde am 12.09.1985 in Rossano (Süditalien) geboren

Er trainierte zwischen 2008 bis 2015 verschiedene Jugendteams beim VfB Stuttgart, von 2015 bis 2017 betreute er die U19 der TSG Hoffenheim.

Seinen ersten Posten im Profi-Fußball übernahm Tedesco Im März 2017. Er sicherte den abstiegsbedrohten Zweitligisten Erzgebirge Aue den Klassenerhalt.

Im Sommer 2017 folgte sein Wechsel zum FC Schalke. Dort feierte er gleich in seiner ersten Saison die Vizemeisterschaft.

In der Rückrunde einer verkorksten zweiten Saison wurde Tedesco im März 2019 auf Schalke von seinen Aufgaben entbunden.

Von Oktober 2019 bis Mai 2021 trainierte er den russischen Traditionsklub Spartak Moskau und feierte auch dort die Vizemeisterschaft.

---------------------------------------------

Doch 2019 folgte dann der bittere Absturz und die Entlassung von Tedesco. Der Deutsch-Italiener nahm sich eine kurze Auszeit und trainierte dann den russischen Traditionsklub Spartak Moskau, den er zur Vizemeisterschaft und ins internationale Geschäft führte. Auch hier machte er sich bei den Fans einen Namen.

Im März 2019 wurde Domenico Tedesco beim FC Schalke 04 entlassen. Foto: IMAGO / Focus Images

Jetzt könnte Tedesco nach Informationen der „Bild“ eine Rückkehr in den deutschen Fußball in Betracht ziehen. Der 36-Jährige sei „grundsätzlich offen für Angebote“ und würde Offerten aus Deutschland, Italien und England bevorzugen.

S04-Fans in Sorge

Allerdings stellte der ehemalige S04-Trainer klare Anforderungen an einen potenziellen neuen Arbeitgeber. „Kader und Ansprüche müssen einfach passen“, so Tedesco. „Ein guter Kader, gepaart mit Gestaltungsmöglichkeiten, ist mir wichtig.“ Türen könnten sich unter Umständen bald bei der Hertha oder auch Eintracht Frankfurt öffnen. Beide Vereine sind nicht gut in die neue Spielzeit gestartet.

+++ FC Schalke 04: Terodde beim FC Bayern? Experte sicher: „Würde auch die Tore machen“ +++

Das gibt den S04-Fans Grund zur Sorge, die sich bereits seit mehreren Monaten eine Rückkehr von Tedesco auf der Schalker Bank wünschen. Eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub dürfte daran scheitern, dass die Königsblauen aktuell lediglich in der zweiten Liga spielen.

------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Brutale Szenen in Rostock! Fanlager prallen aufeinander und lassen die Fäuste fliegen

FC Schalke 04: „Will einfach lecker Fußball spielen“ – Vereinslegende schnürt wieder seine Fußballschuhe

Ex-Schalker-Skandalnudel beendet Torflaute und stellt irren Rekord auf!

------------------------------

„Tedesco zur Hertha? Wenn das passiert, blutet mein Herz. Holt den Mann doch endlich nach Hause“, fordert ein Schalke-Fan auf Twitter. Ein anderer schreibt: „Ein Verein wie Hertha BSC hat einen Domenico Tedesco nicht verdient.“

Auch weitere S04-Fans äußern sich zu den Gerüchten um Tedesco und erklären, dass sie sehr traurig wären, wenn der Ex-Trainer nicht zu ihrem Klub zurückkehren würde.

FC Schalke 04: Zu Beginn euphorisch gefeiert – jetzt spielt ER unter Grammozis plötzlich keine Rolle mehr

Ein S04-Neuzugang, der anfangs noch sehr gefeiert wurde, spielt unter dem Cheftrainer überhaupt keine Rolle mehr. Hier weiterlesen.