FC Schalke 04: Terodde beim FC Bayern? Experte sicher: „Würde auch die Tore machen“

Beim FC Schalke 04 ist Simon Terodde der herausragende Spieler. Mit seinen Treffern ist er die Lebensversicherung für S04.

Experte und Ex-Trainer Peter Neururer lobt den Angreifer des FC Schalke 04 in den höchsten Tönen und glaubt, dass der Angreifer sogar bei den Bayern spielen könnte.

FC Schalke 04: Terodde einer für die Bayern? Neururer glaubt fest daran

Im „Doppelpass“ bei Sport1 schwärmte Neururer: „Er weiß ganz genau, wie er sich zu bewegen hat. Er ist heiß, griffig und giftig auf Torabschlüsse. Ich habe nie einen Spieler gesehen, der selbst beim Torschusstraining noch heiß auf den abprallenden Ball ist.“

-----------------------------------

Das ist Simon Terodde:

Geboren: 02.03.1988 in Bocholt

33 Jahre alt

Position: Mittelstürmer

Größe: 1,92 Meter

Profidebüt: Am 19.10 2008 für MSV Duisburg

Seit 2021 bei Schalke 04

-----------------------------------

Neururer kennt den Angreifer aus seiner Zeit beim VfL Bochum. In der Saison 2014/15 machte Terodde 18 Spiele unter Neururer und erzielte dabei 13 Tore. Der Ex-Trainer ist ein riesiger Terodde-Fan.

Neururer kennt Terodde aus seiner Bochumer Zeit. Foto: imago/Schwörer Pressefoto

Wie sehr er an der Terodde glaubt, machte er mit dieser Aussage deutlich: „Wenn er Backup für Lewandowski bei den Bayern würde, würde er auch die Tore machen, die man von ihm erwarten kann.“

------------------------------

------------------------------

„Schalke wird aufsteigen, aber in diesem Jahr noch nicht“

Warum es für den 33-Jährigen bislang nicht in der Bundesliga geklappt hat, erklärt Neururer so: „Er macht die meisten Tore in einem bestimmten Spielsystem. Dann steigen die Vereine auf und haben eine völlig andere Spielstruktur. Dann kommt er nicht mehr in diese Situationen, sondern ist eingebunden in ein Spiel, das nicht seins ist.“

Nächstes Jahr könnte Terodde die nächste Chance haben, sich in der Bundesliga zu beweisen. Allerdings müsste er S04 dafür schon zum Aufstieg schießen. Daran glaubt Neururer nicht: „Ich habe die Befürchtung, dass Schalke trotz Terodde und der guten Entwicklung nicht zu den Dreien gehören wird. Schalke wird aufsteigen, aber in diesem Jahr noch nicht.“ (fs)