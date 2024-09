FC Schalke 04: Um BVB-Knall zu verhindern! DFB mit drastischer Maßnahme

Lange mussten die Fans des FC Schalke 04 warten, dann war es endlich so weit. Der Deutsche Fußball-Bund hat die nächsten Spieltage terminiert. Bei einer Partie gibt es große Verwunderung.

Wenn der FC Schalke 04 den 1. FC Kaiserslautern am 14. Spieltag empfängt, wird es kein Top-Spiel der 2. Bundesliga sein. Warum? Das werden sich viele Anhänger fragen. Die Antworte lautet Borussia Dortmund.

FC Schalke 04: DFB will BVB-Knall verhindern

Die neuen, zeitgenauen Ansetzungen der Bundesliga und 2. Liga stehen fest. Für den FC Schalke 04 stehen die Partien bis zum 14. Spieltag fest. Dabei bekommen es die Königsblauen mit einigen namhaften Gegnern zu tun. Einer davon ist der 1. FC Kaiserslautern.

Es ist ein Duell zweiter Traditionsmannschaften, die jahrelang in der Bundesliga aufeinandertrafen. Wenn der FCK am 14. Spieltag (30. November) nach Gelsenkirchen reist, wird es aber keineswegs ein Top-Spiel. Die Tabellen-Situation wäre in dem Fall auch egal. Die Partie findet stattdessen an einem Freitagabend um 18.30 Uhr statt. Das Top-Spiel am Samstag lautet dagegen eher SV Darmstadt 98 gegen Preußen Münster.

Warum ausgerechnet diese Paarung und nicht das S04-Spiel? Die Antwort ist simpel. Am selben Wochenende trägt auch Borussia Dortmund sein Heimspiel in der Bundesliga aus. Um 18.30 Uhr steigt nämlich die Partie des BVB gegen den FC Bayern München. Beide Revierklubs dürfen allerdings kein Heimspiel am selben Tag austragen, erst recht nicht zwei Abendspiele mit sich rivalisierenden Gästefanlagern.

Kein S04-Topspiel wegen Dortmund

Deshalb wird der FC Schalke 04 am Freitag schon spielen, die Dortmunder sind am nächsten Tag dran. Neben der Begegnung der Gelsenkirchener kommt es am 14. Zweitliga-Spieltag aber auch zu weiteren namhaften Spielen. So empfängt der 1. FC Magdeburg im Ostduell Hertha BSC parallel zum Spiel der Schalker.

Außerdem gastiert Hannover 96 beim 1. FC Köln und der Hamburger SV spielt am Sonntag beim Karlsruher SC. Es kämen also auch durchaus noch andere Partien für das Top-Spiel des Spieltags infrage.

Übrigens: Der FC Schalke 04 hatte in der vergangenen Spielzeit mit acht Topspielen die Höchstzahl der Zweitliga-Vereine erreicht. Für die kommende Saison wird die Obergrenze auf zehn Spiele pro Team angehoben.