FC Schalke 04: Fährmann-Aus steht bevor – Klub-Legende deutlich: „Probleme, die keiner braucht“

Er wird als Publikumsliebling, Derbyheld und Klub-Ikone bezeichnet: Der FC Schalke 04 ohne Ralf Fährmann ist schon fast unvorstellbar, doch seit mehreren Wochen mittlerweile Realität. Das Urgestein spielt unter Karel Geraerts keine Rolle, wurde sogar aussortiert. Was jetzt mit ihm passiert, ist noch unklar.

Der FC Schalke 04 hätte ihn am besten verkauft, doch ein Wechsel kam nicht zustande und wird vermutlich auch nicht passieren. Es sieht wohl nach einer Vertragsauflösung aus. Geht es nach Klub-Legende Olaf Thon, ist die ganze Sache mehr als nur bitter abgelaufen, wie er im Gespräch mit DER WESTEN erklärt.

FC Schalke 04: Fährmann-Aus steht bevor

Spieler, die jahrelang im Trikot des FC Schalke 04 gespielt haben und zu einer Legende wurden, gibt es immer weniger. Nach Benedikt Höwedes fällt einem wohl sofort Ralf Fährmann ein, der mit Ausnahme seines Wechsels 2019 zu Eintracht Frankfurt und zwei Leihen zu Norwich City sowie Brann Bergen stets für den S04 das Tor hütete.

Bei den Knappen hat er noch einen Vertrag bis 2025, wird aber aller Voraussicht nach nicht mehr zum Einsatz kommen. Die Verantwortlichen hätten ihn am liebsten verkauft, doch ein Wechsel kam nicht zustande. Jetzt steht eine Vertragsauflösung bevor.

„Leider ist das alles sehr traurig. Das ist in der Vergangenheit auch immer so gewesen. Ich glaube, alle haben das Ziel, solche verdienten Spieler auch für die Zukunft einzubinden“, sagt Olaf Thon gegenüber dieser Redaktion. Der Ex-Profi vergleicht es mit Höwedes, wo „es leider auch geschehen ist. Allerdings gab es da eine schöne Annäherung, als er zum Ehrenspielführer ernannt wurde. Da muss Schalke besser werden und solche Ikonen an den Klub binden.“

„Probleme, die keiner braucht“

Höwedes stand 16 Jahre für den FC Schalke 04 unter Vertrag, als es zum bitteren Aus kam. Im Sommer 2017 entschied sich der damalige Trainer Domenico Tedesco urplötzlich gegen Höwedes als seinen verlängerten Arm auf dem Feld. Kurze Zeit später verlieh der S04 den Fanliebling für ein Jahr an Juventus Turin, ehe er anschließend zu Lokomotive Moskau wechselte.

Nun wiederholt sich das Ganze mit Fährmann. Thon weiß auch, dass es sich beim Keeper um eine sportliche Entscheidung handelt. „Wenn man nicht mehr der Torwart Nummer 1 ist und noch einen großen Vertrag hat, ist es klar, dass es Probleme gibt, die keiner braucht. Deshalb wünsche ich mir, dass sich das in Zukunft bessert“, fordert die Klub-Legende des FC Schalke 04. Schließlich sollten Ikonen bei einem großen Verein wie dem FC Schalke 04 dementsprechend auch behandelt werden.