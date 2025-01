FC Schalke 04: Trikot-Veränderung gegen Magdeburg – der Grund ist ernst

Für den FC Schalke 04 steht das nächste schwierige Spiel in der Rückrunde an! Am Samstag (1. Februar, 20.30 Uhr) ist der 1. FC Magdeburg zu Gast in der Veltins-Arena. Flutlicht, Duell zweier Traditionsvereine und zweier Klubs, die aktuell in guter Form sind.

Vor der Begegnung hat der FC Schalke 04 verkündet, dass die Aufwärmtrikots der Königsblauen gegen Magdeburg angepasst werden. Der Grund: Jedes Jahr zeigt S04 eine klare Haltung und wird das nun auch an diesem Wochenende tun.

FC Schalke 04 zeigt klare Haltung

So haben sich der Trainingskit-Partner HRS und der FC Schalke 04 darauf geeinigt, dass die S04-Stars zum Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg mit besonderen Aufwärmshirts auflaufen. Statt „HRS“ wird „#STEHTAUF“ draufstehen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! Vertrags-Hammer lässt Fans jubeln

„Ein tolles Zeichen“, findet der Revierklub. „Durch die Unterstützung von HRS kann sich das Team von Chef-Trainer Kees van Wonderen beim Warmup auf dem Rasen der Veltins-Arena mit dem Schriftzug ,#STEHTAUF‘ präsentieren.“

https://twitter.com/s04/status/1885304180241555646

Der Hintergrund: Die Königsblauen engagieren sich seit Jahren immer wieder gegen Hass und Hetze und setzen sich stets für ein vielfältiges, tolerantes und friedliches Miteinander ein.

Sonder-Aufwärmtrikots gegen Magdeburg

Neben den Sonder-Aufwärmshirts wird die Partie des FC Schalke 04 gegen Magdeburg voll im Zeichen von #STEHAUF stehen. Den Start der Woche markierte der Erinnerungstag im deutschen Fußball – eine Initiative von „!Nie wieder“ zum Gedenken an die Befreiung der Überlebenden im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

Mehr Nachrichten für dich:

Als Höhepunkt wird der S04 vor der Begegnung die Ernst Alexander Auszeichnung vergeben. Das junge Talent war ein jüdischer Spieler der Königsblauen, den die Nationalsozialisten in Auschwitz ermordeten. So markiert den Schlusspunkt der Aktionswoche auch ein besonderes Datum im königsblauen Vereinskalender: der Geburtstag von Ernst Alexander am 5. Februar 1914.

Für die Aktion bekommt der Revierklub in den sozialen Medien viel Lob und Unterstützung vom eigenen Anhang.