FC Schalke 04: Nächster Neuzugang fix! S04 holt Ex-DFB-Star

Es hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet, nun hat es der FC Schalke 04 selbst offiziell gemacht. Die Königsblauen haben Amin Younes, der schon seit Längerem mit der Reservemannschaft trainiert hatte, fest unter Vertrag genommen.

Der einstige DFB-Nationalspieler gehört ab sofort zur Profimannschaft des FC Schalke 04 und wird auch in der Vorbereitung bei den Königsblauen mitmischen. Cheftrainer Karel Geraerts konnte er im Training überzeugen.

FC Schalke 04: Nächster Neuzugang offiziell!

Er hatte bei der Reservemannschaft trainiert, dann holte ihn Karel Geraerts zu den Profis des FC Schalke 04. Dort konnte Amin Younes sich beweisen und wurde jetzt vom Revierklub dafür belohnt. Younes ist ab jetzt ein fester Bestandteil des Zweitligisten.

„Amin ist ein Offensivkünstler, der herausragende spieltechnische Fähigkeiten besitzt. Er hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er den unbedingten Willen hat, physisch wieder auf ein Top-Niveau zu kommen, um noch einmal im Lizenzbereich anzugreifen“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots.

Der Belgier verrät, dass „sein Ehrgeiz, seine Anpassungsfähigkeit und seine Leistungen“ die Bosse beeindruckt haben, „sodass wir ihm diese Chance geben wollen.“

Younes bedankt sich bei Bosse

Auch Younes freut sich über seine neue Herausforderung beim FC Schalke 04. „Ich möchte mich bei Ben Manga, Marc Wilmots und Karel Geraerts sowie dem gesamten Trainerteam der U23 für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Sie haben mir signalisiert, dass sie an mich glauben. Nun liegt es an mir, Leistung zu zeigen und das Vertrauen zu rechtfertigen“, so der Neuzugang.

Bevor der 30-Jährige bei den Königsblauen trainierte, war er lange Zeit vereinslos. Zuvor war er in Saudi-Arabien beim Al-Ettifaq FC unter Vertrag. Seine Karriere startete Younes bei Borussia Mönchengladbach. Danach ging es für ihn steil bergauf, als er für Ajax Amsterdam, die SSC Neapel und Eintracht Frankfurt spielte.

Der Linksaußen durchlief zudem beim DFB alle Jugendmannschaften. Für die A-Mannschaft stand er acht Mal auf dem Rasen und erzielte dabei zwei Treffer. Im Jahr 2017 war er Teil des Teams, das den FIFA Confederations Cup gewann.