Schock für Ex-Schalke-Star! Platzt der EM-Traum kurz vor dem Start?

Es ist der Albtraum eines jeden Spielers: Eine kurzfristige Verletzung so kurz vor einem wichtigen Turnier wie die Europameisterschaft in wenigen Tagen. Einem ehemaligen Schalke-Star droht jetzt tatsächlich das bittere Aus.

Die Fans des FC Schalke 04 beobachten die Karriere von Ozan Kabak ganz genau, der aktuell in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht. Bei einem Länderspiel verletzte sich der türkische Nationalspieler und könnte den Traum von der EM damit begraben.

Schock für Ex-Schalke-Star

Beim FC Schalke 04 hatte man dank Ozan Kabak zuletzt Grund zum Jubeln. Der Abwehrspieler bescherte den Königsblauen einen Geldregen (hier mehr dazu). Doch jetzt werden sie und Millionen türkische Fans sehr traurig sein. Beim Länderspiel der türkischen Nationalmannschaft gegen Italien am Dienstag (4. Juni) musste Kabak verletzt raus.

In der 38. Minute ging Kabak nach einem Zweikampf mit Italiens Retegui, der den Körper etwas härter reinstellte, zu Boden. Der Türke schrie danach laut auf und hielt sich das Knie. Die türkischen Ärzte eilten sofort zum Hoffenheim-Star.

Die Ärzte behandelten das rechte Knie mit Eis und entschieden anschließend, Kabak auszuwechseln. Der Abwehrspieler musste anschließend mit einer Trage abtransportiert werden, hielt sich dabei die Hände vors Gesicht. Vom Publikum in Bologna gab es aufmunternden Applaus.

Droht das EM-Aus?

Die Verletzung des Ex-Schalke-Stars sah ganz und gar nicht gut aus. Um was für eine Verletzung es sich handelt, bleibt abzuwarten. Für ihn kam Merih Demiral in die Partie, der bei einem möglichen Ausfall von Kabak dann vermutlich auch in der Startelf stehen wird.

Für den verletzten Spieler hingegen wäre ein Ausfall extrem bitter. Er müsste sich von der Teilnahme bei der Europameisterschaft verabschieden. Bei dem Aufschrei und der Verletzung am Knie könnte es sich möglicherweise um eine Kreuzbandverletzung handeln, die ihn dann wohl mehr als sechs Monate außer Gefecht setzen könnte.

Die türkische Nationalmannschaft trifft bei der EM in der Gruppe F auf Georgien (18. Juni), Portugal (22. Juni) und Tschechien (26. Juni).