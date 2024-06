FC Schalke 04 macht es offiziell! Mega-Kooperation lässt Fans ausflippen

Keine Neu-Verpflichtung, aber Mega-News vom FC Schalke 04! Wie der Revierklub am Montag (3. Juni) bekannt gegeben hat, wird es ab sofort einige Kooperationen mit internationalen Klubs geben. Eine erste Partnerschaft wurde nun mit dem niederländischen Klub VVV Venlo verkündet.

Einer der Ziele ist es, die Talente aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 noch besser zu fördern. Neben Transfers untereinander soll es auch Leihgeschäfte und inhaltliche Austausche zwischen den Klub-Verantwortlichen geben. Die S04-Fans sind begeistert.

FC Schalke 04 verkündet Kooperation

Dass der Nachwuchs beim FC Schalke 04 eine wichtige Rolle spielt, ist seit Jahren bekannt. Nun gehen die Knappen einen strategischen Schritt im Übergang von Nachwuchs zu den Profis. Wie der Klub verkündet, wird es im Zuge der sportlichen Neuausrichtung ab sofort Kooperationen mit internationalen Vereinen geben.

„Uns liegt das Projekt Partnervereine seit längerem am Herzen, weil wir strategisches Potenzial in der Schnittstelle Nachwuchs und Lizenz sehen. Ziel ist es, talentierte Spieler aus unseren Reihen mit einem Lizenzvertrag auszustatten und dafür zu sorgen, dass sie bei unseren Partnervereinen möglichst viel Spielpraxis sammeln können. Wir sind froh und glücklich, nun von der Planung in die Umsetzung zu kommen und so einen wichtigen Schritt im Bereich der Kaderwertentwicklung gehen zu können“, sagt Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des S04, und kündigt an:

„Weitere Partnervereine werden folgen, die Gespräche dazu laufen seit geraumer Zeit.“

Die erste Kooperation gibt es nun mit dem niederländischen Zweitligisten VVV Venlo. Dabei sollen alle Seiten von der Zusammenarbeit profitieren. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit VVV Venlo den ersten Partnerverein für unser Projekt gewinnen konnten. Wir haben uns intensiv mit Venlo ausgetauscht und sind der Überzeugung, dass wir beim Blick auf Werte und Ziele der Ausbildung junger Spieler viele Überschneidungen haben“, so Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede, ein.

„Stolz auf die Kooperation mit Schalke“

Weiter betont Ben Manga, dass dem Klub wichtig sei, „die Ausbildung unserer Talente ganzheitlich zu betrachten und ihnen Möglichkeiten zu bieten, sich bestmöglich zu entwickeln, ehe sie bei uns den Sprung in die Lizenzmannschaft schaffen.“ Neben den Transfers und Leihen wollen sich die Vereinsbosse auch in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise im Scouting, immer wieder austauschen.

„Wir sind sehr stolz auf die Kooperation mit dem FC Schalke 04, von der beide Seiten profitieren werden. Wir freuen uns auf die Spieler, die unseren Kader verstärken werden und die wir bei uns unter professionellen Bedingungen weiterentwickeln können. Seit Jahren pflegen wir bereits einen sehr guten Austausch der Vereine untereinander, den wir nun noch einmal auf ein neues Niveau heben“, freut sich VVV Venlos Sportdirektor Marc van Hintum.

Um auch von Schalker Seite eine bestmögliche Betreuung der verliehenen Spieler zu gewährleisten, werden sich zwei Leihbeauftragte um die Talente kümmern. „Wir wollen das Thema maximal professionell angehen, daher ist es uns wichtig, auch bei uns im Verein Ansprechpartner für die Spieler zu haben, die sie auf ihrem Weg begleiten”, sagt Ben Manga. Mit Blick auf die kommenden Monate ergänzt er: „Wir alle freuen uns sehr auf die bevorstehende Zeit. Wir danken Venlo für die Zusammenarbeit und freuen uns darauf, dass etwas richtig Gutes entstehen wird.”

Fans begeistert

In den sozialen Netzwerken zeigen sich die Fans des FC Schalke 04 erfreut: „Ist das geil. Sehr starke Kooperation“, „Was für eine coole Idee. Hoffentlich können einige Talente bei uns dann richtig aufblühen“ und „Wow. Das kommt unerwartet und ist maximal stark“, heißt es unter anderem auf X (ehemals Twitter).