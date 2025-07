Tinte trocken! Schalke-Bosse lassen Muslic und Fans jubeln

Nach einer weiteren Katastrophen-Saison muss beim FC Schalke 04 viel passieren. Und viel ist bereits passiert. Frank Baumann ist neuer Sportchef, Miron Muslic neuer Trainer, dazu wurden bereits erste Transfers realisiert.

Nun wurde auch der „Königstransfer“ des Sommers eingetütet. Am Dienstag (1. Juli) verkündete der FC Schalke 04 die Verpflichtung von Nikola Katic. Und die sorgt für große Freude. Bei Miron Muslic, der seinen absoluten Wunschspieler bekommt – und bei den S04-Fans, die neue Hoffnung schöpfen, dass die Defensive nicht wieder ein ganzjähriger Albtraum wird.

FC Schalke 04 verpflichtet Nikola Katic

Schon kurz nach der Unterschrift von Miron Muslic tauchte der Name Katic erstmals am Berger Feld auf. Seit Jahresbeginn arbeitete der Trainer mit dem Innenverteidiger zusammen. Schnell wurde klar: Am liebsten würde Muslic seinen wichtigsten Mann mitnehmen. Der stand inzwischen aber nicht mehr bei Plymouth Argyle unter Vertrag, sondern war nach dem Ende einer Leihe zum FC Zürich zurückgekehrt.

Frank Baumann probierte, Muslic seinen Wunschtransfer zu ermöglichen (hier mehr). Wochenlang wurde verhandelt und es sickerte durch, dass sich die beiden Parteien annähern. Nun gibt es Gewissheit. Am Dienstag absolvierte Nikola Katic erst den Medizincheck auf Schalke, unterschrieb anschließend einen Vertrag bis 2028. Nun liegen große Hoffnungen auf dem Bosnier, denn die S04-Abwehr war nicht nur letzte Saison schon grausig – sie hat mit Marcin Kaminski und Derry Murkin obendrein zwei zentrale Figuren verloren. Dazu kommt der monatelange Ausfall von Tomas Kalas (hier alle Infos).

„Bringt alles für Führungsrolle mit“

Katic soll der neue Abwehrchef werden. Der 28-Jährige war in Plymouth der engste Vertraute von Muslic, auf ihn baute das Verteidigungs-Konzept auf, das im anspruchsvollen System des neuen Trainers eine zentrale Rolle spielt. „Mit Nikola Katic stößt ein international erfahrener Innenverteidiger zu uns, der mit 1,94 Meter eine stattliche Körpergröße besitzt und auch sehr kopfballstark ist. Er ist ein aggressiver und körperlich präsenter Abwehrspieler. Nikola hat in Plymouth unter Miron Muslic gearbeitet, kennt also aus der täglichen Arbeit seine Vorstellungen und Erwartungen“, so Sportdirektor Youri Mulder.

Muslic sagt: „Nikola wird mit seinem Gesamtpaket eine Verstärkung für uns sein. Er bringt alles mit, um auch in unserer Mannschaft eine Führungsrolle zu übernehmen. Ich bin froh, dass wir den Transfer zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung realisieren konnten und Nikola somit voll bei uns einsteigen kann und auch in der kommenden Woche bereits während unseres Trainingslagers im Stubaital dabei ist.“