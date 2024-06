FC Schalke 04: Enthüllt! DARUM schaut S04 bei Ex-Stars ganz genau hin

Es ist ein irres Phänomen beim FC Schalke 04! Sobald ein Spieler, der bei S04 komplett enttäuscht, den Verein wechselt, blüht er plötzlich auf. Das war in den vergangenen Jahren immer wieder der Fall. Doch von diesen ehemaligen Stars kann der Revierklub jetzt richtig profitieren.

Dank drei ehemalige Spieler winkt dem FC Schalke 04 jetzt ganz schön viel Geld. Daher schauen sich die Verantwortlichen und vor allem auch die Fans die Situationen der Ex-Stars ganz genau an.

FC Schalke 04 winkt Geldregen

Bei diesen Deals hat der FC Schalke 04 clever gehandelt! Die Abgänge von Marius Bülter und Ozan Kabak (beide TSG Hoffenheim) und Marvin Pieringer (1. FC Heidenheim) waren für die Knappen sehr bitter. Es haben hoffnungsvolle Spieler und Leistungsträger den Verein verlassen.

Doch die ehemaligen Sport-Bosse der Gelsenkirchener haben bei diesen Abgängen zahlreiche Boni ausgehandelt, wofür der Klub jetzt die ersten Summen kassiert, berichtet die „Bild“. Bülter verließ den S04 für 3,3 Millionen Euro Ablöse und hat in Hoffenheim einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Durch zwei komplizierte Bonussysteme für seine 32 Pflichtspiele und den Einzug in die Europa League bekommt Schalke zusätzliche 300.000 Euro.

Insgesamt winken dem FC Schalke insgesamt 1,2 Millionen Euro an Prämien, wenn Bülter seinen Vertrag bis 2026 in Hoffenheim noch erfüllt und die weiteren Boni aktiviert werden. Ganz schön viel Geld für den klammen Revierklub. Doch das ist noch nicht alles.

Ex-Stars lassen S04 jubeln

Bülters Teamkollege Ozan Kabak hat auch für einen Geldregen beim FC Schalke 04 gesorgt. Damals hat er S04 für sechs Millionen Euro verlassen und bringt durch Erfolgsnachschläge rund 125.000 Euro ein. Es könnten noch rund 500.000 Euro folgen. Auch er hat in Hoffenheim einen Vertrag bis 2026.

Dann wäre da noch Pieringer, der für 1,8 Millionen Euro zu den Heidenheimern wechselte. Neben 33 Pflichtspielen und dem Klassenerhalt kommt noch der sensationelle Einzug in die Conference-League-Playoffs. Sollte Heidenheim in der kommenden Saison tatsächlich international spielen, winken S04 rund 200.000 Euro an Boni. Bis zum Ende seiner Vertragszeit (2027) könnte Pieringer dem Zweitligisten sogar bis zu 700.000 Euro bringen.

Wenn also alles gut läuft, wären das 2,5 Millionen Euro für den FC Schalke 04. Geld, das der klamme Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet ganz gut gebrauchen könnte, falls es mit einem Aufstieg in die Bundesliga auch in der kommenden Saison nichts wird.