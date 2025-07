Nach S04-Aus: Rückkehr von Ex-Schalke-Profi perfekt

Er absolvierte über 100 Spiele für Schalke 04, stieg mit S04 auf- und auch wieder ab, erzielte wichtige Tore und verhielt sich stets vorbildlich: Marcin Kaminski war über lange Zeit eine wichtige Stütze für die Knappen. Besonders abseits des Rasens zählte er zu den Spielern, auf die sich die anderen Akteure verlassen konnten.

Doch zuletzt wollte es zwischen Schalke 04 und Kaminski nicht mehr funktionieren. Der Vertrag des Polen ist nicht verlängert worden, nach vier Jahren bei S04 hat er sich eine neue Herausforderung gesucht und diese nun rasch gefunden!

Ex-S04-Profi kehrt in die Heimat zurück

Kaminski spielt in der kommenden Saison wieder erstklassig! Wie am Mittwoch (2. Juni) bekannt wurde, wird der Innenverteidiger in der kommenden Saison in der Ekstraklasa, in der ersten polnischen Liga, spielen. Sein neuer Klub: Aufsteiger Wisla Plock.

Nach seinem Aus auf Schalke wechselt der Routinier ablösefrei zurück nach Polen. Er hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben und soll den Aufsteiger bei der Mission Klassenerhalt unterstützen. Wisla Plock war 2023 nach sieben Jahren in der ersten Liga abgestiegen und schaffte in der abgelaufenen Saison im zweiten Anlauf den Wiederaufstieg.

Auch Kaminski kennt sich mit Aufstiegen bestens aus, ist 2017 mit dem VfB Stuttgart und 2022 mit Königsblau in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Den Klassenerhalt schaffte er mit Schalke allerdings nicht – bekanntlich ging es gleich im ersten Jahr wieder runter.

Große Kritik an Kaminski

In den vergangenen zwei Jahren geriet der Pole immer mehr ins Zentrum der Kritik – auch vonseiten der eigenen Fans. Während er mit seinem Aufbau- und Passspiel noch stets überzeugen konnte, unterliefen ihm im Stellungsspiel immer wieder fatale Fehler, die nicht selten zu Gegentoren geführt haben. Auch seine mangelnde Geschwindigkeit war oft ein Thema. Und doch vertraute Ex-Schalke-Coach Kees van Wonderen ihm immer wieder – aus Mangel an Alternativen und weil Kaminski in der Kabine enorm wichtig war.

Seine Karriere setzt er nun in Polen fort. Ob dies sein letztes Kapitel in der aktiven Laufbahn sein wird? Das ist im fortgeschrittenen Fußballeralter von 33 Jahren durchaus denkbar. Und doch sind seine Ambitionen weiterhin hoch, wie er zum Ende seiner Zeit bei S04 deutlich machte.