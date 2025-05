Bedient sich Schalke 04 etwa beim BVB? ER ist ablösefrei zu haben

Bei Schalke 04 sind viele wichtige Dinge für die kommende Saison noch nicht geklärt, viele Entscheidungen sind noch offen. Ein neuer Trainer ist noch nicht final gefunden und auch die Torwartsituation beschäftigt Königsblau mal wieder. Bleibt Loris Karius? Wie geht es mit Justin Heekeren weiter? Wie geht S04 mit seinen jungen Keeper-Talenten vor?

All diese Fragen beschäftigen die S04-Fans derzeit. Inmitten dieser Diskussionen könnten Frank Baumann, Youri Mulder und Ben Manga für eine echte Überraschung sorgen. Denn ein Akteur von Borussia Dortmund könnte für Schalke 04 besonders interessant sein.

Schalke 04: Neuer Keeper vom BVB?

Er zählte bis vor ein paar Jahren zu den größten Keeper-Talenten Deutschlands, wechselte dann von Hertha BSC Berlin in den Ruhrpott zu Borussia Dortmund. Dort machte sich Marcel Lotka Hoffnungen auf weitere Bundesliga-Einsätze. Doch aus diesem Plan ist nichts geworden. Lotka ist zum Stammspieler der U23 geworden und hat ausschließlich in Liga drei gespielt.

Doch der 24-Jährige hat höhere Ambitionen und wird den BVB nach dem U23-Abstieg in die Regionalliga verlassen. Schon vor einigen Wochen stand sein Abgang im Raum, am Dienstag (27. Mai) hat er sich per Instagram dann von den Borussen verabschiedet. Doch wohin zieht es den Keeper jetzt?

++ FC Schalke 04: Trainer-Entscheidung wohl gefallen! Jetzt könnte alles ganz schnell gehen ++

Ein Transfer zu Schalke ist – vor allem wegen seiner Zeit beim BVB – eher unwahrscheinlich. Und doch wäre er ein ganz spannender Keeper für die Knappen. Noch recht jung, gut am Ball, schon eine gewisse Erfahrung – Lotka bring ein spannendes Profil mit.

Karius-Verlängerung bahnt sich an

Derzeit arbeitet S04 an einer Vertragsverlängerung von Loris Karius. Die Knappen-Bosse wollen den 31-Jährigen auch in der kommenden Saison als Nummer eins auf Schalke sehen. Eine Einigung soll bereits in Sicht sein. Wenn der Deal doch noch scheitern sollte, könnte Lotka eine interessante Alternative sein.

Weitere News:

Denn der 24-Jährige wäre gar ablösefrei zu haben. Sein Vertrag in Dortmund läuft zum Saisonende aus. Dazu kennt er den Ruhrpott aus seinen drei Jahren beim BVB bestens. Ob Baumann, Manga und Co. Lotka auf dem Zettel haben?