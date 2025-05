FC Schalke 04: Trainer-Entscheidung wohl gefallen! Jetzt könnte alles ganz schnell gehen

Seit Wochen, gar Monaten befindet sich der FC Schalke 04 auf Trainersuche. Allerspätestens seitdem klar wurde, dass Kees van Wonderen gehen muss, sind etliche Kandidaten genannt worden. Allen voran Lukas Kwasniok ist immer wieder mit Königsblau in Verbindung gebracht worden.

Doch der Ex-Paderborn-Coach wird es laut „Sky“ wohl nicht. Frank Baumann soll sich auf einen anderen Coach festgelegt haben: Christian Titz soll neuer Trainer des FC Schalke 04 werden. Der 54-Jährige könne schon in Kürze vorgestellt werden.

FC Schalke 04: Titz heuert wohl bei S04 an

Wochenlang mussten sich die Fans des Rervierklubs gedulden, wochenlang ist spekuliert worden. Jetzt scheint es in Sachen Trainerposten endlich eine Entscheidung zu geben: Titz soll vom 1. FC Magdeburg kommen. Laut „Sky“ seien beide Parteien einen ganz entscheidenden Schritt näher gekommen sein. Der Deal stünde vor dem Abschluss.

Nach Kwasniok würde Schalke dann also den anderen Wunschkandidaten bekommen. Titz hat in den vergangenen Jahren eine starke Arbeit in Magdeburg geleistet, hat den Ostklub vom Drittliga-Aufsteiger zum Aufstiegskandidaten in Liga zwei geführt. Und das mit extrem begrenzten Mitteln.

Fix ist der Deal noch nicht, noch ist nichts unterschrieben. Aber es sieht so aus, als würde alles auf den gebürtigen Mannheimer hinauslaufen. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Titz nach vier Jahren in Magdeburg unbedingt wieder nach Nordrhein-Westfalen zurückkehren wollen. Sein NRW-Comeback scheint er nun bei S04 zu geben – von 2019 bis 2020 war er schon in Essen aktiv.

Doppel-Vorstellung von Baumann und Titz?

Sollte Titz am Ende tatsächlich in Gelsenkirchen anfangen, wäre es ein echter Coup von Baumann. Der neue S04-Boss hätte gleich einen echten Top-Kandidaten für Schalke gewinnen können. Laut „Sky“ sei es durchaus denkbar, dass Baumann und Titz gemeinsam am Sonntag (01. Juni) vorgestellt werden. Einige Details seien jedoch noch zu klären.

Baumann möchte also mit Titz in die Zukunft und Schalke umkrempeln. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Mit dem 54-Jährigen bekommt S04 einen Trainer, der nicht nur die zweite Liga und den deutschen Fußball bestens kennt, sondern auch eine klare Spielphilosophie mitbringt.