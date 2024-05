FC Schalke 04: Geraerts lässt aufhorchen! Nimmt S04 diesen Ex-DFB-Star unter Vertrag?

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt laufen die Planungen beim FC Schalke 04 für die kommende Saison bereits auch Hochtouren. Mit Anton Donkor hat der S04 bereits den ersten Transfer für die kommende Saison verkündet (hier mehr dazu).

In den kommenden Wochen sollen weitere Spieler folgen. Dabei könnte es auch zu einem Hammer-Transfer beim FC Schalke 04 kommen. Derzeit trainiert nämlich Ex-Bundesliga-Profi Amin Younes bei den Profis mit. Karel Geraerts äußerte sich nun zum Trainingsgast.

FC Schalke 04: Amin Younes trainiert mit

Da staunen selbst die Fans des FC Schalke 04, als sie plötzlich Amin Younes im Training sahen. Der 30-Jährige trainierte zunächst einige Wochen bei der U23 der Königsblauen mit, da er aktuell vereinslos ist und ist seit Mittwoch (15. Mai) auch völlig überraschend bei der Mannschaft von Cheftrainer Karel Geraerts dabei.

Auch interessant: FC Schalke 04: Nationaltrainer muss genau hinschauen! Schießt sich dieser Schalker zur EM 2024?

Eigentlich wollte sich Younes nur fit halten. Bekommt er jetzt tatsächlich die Chance auf einen Profivertrag? In einer Medienrunde wurde Geraerts zum Trainingsgast befragt. „Ich wollte Amin unbedingt selbst im Training erleben, weil ich gehört habe, dass er bei unserer U23 sehr gut trainiert haben soll. Und es hat mir gefallen, was ich gesehen habe. Vor allem wollte ich schauen, wie Amin in der Kommunikation mit den Mitspielern ist – und das ist richtig top“, so der Belgier.

Darf sich Younes jetzt Hoffnungen auf einen Vertrag bei den Königsblauen machen? Geraerts sagt ja: „Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass er nächste Saison bei uns einen Vertrag bekommt.“

Überraschungstransfer bei S04?

Gut für den FC Schalke 04: Da Younes derzeit vereinslos ist, muss keine Ablöse gezahlt werden. Lediglich den Gehalt des Offensivspielers müsste der Klub dann übernehmen. Younes selbst wollte sich zu einer möglichen Verpflichtung des Traditionsklubs nicht äußern.

Die meisten Fans dürften Younes noch aus seiner Bundesliga-Zeit bei Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt kennen. Außerdem war er aber auch bei zwei europäischen Top-Klubs wie Ajax Amsterdam und SSC Neapel unter Vertrag. 2017 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Confed-Cup-Sieger.

Mehr Nachrichten für dich:

Zuletzt stand Younes bei Al Ettifaq in Saudi-Arabien unter Vertrag. Für die zweite Liga wäre er definitiv eine Verstärkung für die Knappen. In den kommenden Wochen wird sich dann zeigen, ob S04 ihm tatsächlich einen Kontrakt gibt.