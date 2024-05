FC Schalke 04: Donkor ist da! Neuzugang packt sofort aus – „Habe Angst bekommen“

Der erste Neuzugang des FC Schalke 04 ist offiziell präsentiert worden! David Donkor wird aber der kommenden Saison die Außenbahnen des FC Schalke 04 beackern. Der Linksfuß kommt ablösefrei von Zweitliga-Konkurrent Eintracht Braunschweig (hier die Erstmeldung).

Wie es ist, in der Veltins-Arena des FC Schalke 04 aufzulaufen, kennt Donkor bestens. Mit den Braunschweigern war er in der Heimspielstätte der Knappen zu Gast und packte jetzt über die Stimmung der Fans als gegnerischer Spieler aus.

FC Schalke 04: Donkor packt nach Ankunft direkt aus

Die Saison ist noch nicht beendet, da hat der FC Schalke 04 mit David Donkor den ersten neuen Spieler für 2024/25 verkündet. Der gebürtige Göttinger hat in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2027 unterschrieben und wird künftig nicht nur im königsblauen Trikot spielen, sondern auch erstmals in der Veltins-Arena als Schalker auflaufen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Star lässt mit Aussagen aufhorchen – „Kann nicht nochmal so eine Saison erleben“

Wie es ist, als gegnerischer Spieler in der Donnerhalle der Knappen zu spielen, weiß Donkor bestens. Vor allem, wenn das Dach zu ist und die Fans dann so richtig für Stimmung sorgen. „Es ist mächtig. Wenn es zu ist, ist es so laut“, zeigt sich der Neuzugang fasziniert von der Arena seines neuen Klubs, als er den Rasen betritt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich habe fast Angst bekommen. Ich schon ein sehr geiles Stadion“, freut sich der 26-Jährige. Wenn man es nicht gewohnt ist, dann macht es definitiv was mit einem Fußballer. Mit seinem aktuellen Klub Eintracht Braunschweig spielte er bereits in der Veltins-Arena und bekam es zu spüren, wie laut die S04-Fans sein können. Am 3. Februar konnte der Revierklub drei wichtige Punkte gegen den Abstiegskonkurrenten einfahren.

Donkor freut sich auf S04

Beim FC Schalke 04 ist man froh über den ersten Neuzugang. „Anton ist ein sehr durchsetzungs- und zweikampfstarker Spieler, der seine Geschwindigkeit in der Defensive und Offensive gut einsetzen kann“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots. „Er hat sich in den vergangenen Jahren stets weiterentwickelt und ist so zu einer festen Größe in der Zweiten Liga geworden.“

Mehr Nachrichten für dich:

Und auch Donkor selbst kann es kaum erwarten, ab Sommer dann für S04 aufzulaufen. „Ich freue mich sehr, in der neuen Saison auf Schalke spielen zu dürfen. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben und eine sehr interessante Perspektive für die kommenden Jahre aufgezeigt.“ Dann kann er endlich die Atmosphäre der Veltins-Arena als Schalke-Spieler erleben.