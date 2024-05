FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! S04 verkündet ersten Neuzugang

Klassenerhalt geschafft, Ben Manga ist da und jetzt kann es richtig losgehen! Mit viel Planungssicherheit hat der FC Schalke 04 am Dienstag (14. Mai) den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert.

In den vergangenen Wochen wurde viel spekuliert, jetzt hat es der FC Schalke 04 selbst offiziell gemacht: Anton Donkor wird künftig für die Königsblauen auflaufen.

FC Schalke 04: Erster Transfer offiziell

Die erste Neuverpflichtung für die Saison 2024/25 ist da! Anton Donkor trägt in Zukunft königsblau, hat einen Vertrag beim Traditionsverein bis 2027 unterschrieben. Der Abwehrspieler kommt ablösefrei von Zweitliga-Konkurrent Eintracht Braunschweig.

„Anton ist ein sehr durchsetzungs- und zweikampfstarker Spieler, der seine Geschwindigkeit in der Defensive und Offensive gut einsetzen kann“, freut sich Sportdirektor Marc Wilmots. „Er hat sich in den vergangenen Jahren stets weiterentwickelt und ist so zu einer festen Größe in der Zweiten Liga geworden.“

In der laufenden Saison traf Donkor gleich dreimal mit Eintracht Braunschweig auf seinen neuen Klub Schalke. Im DFB-Pokal und in der Rückrunde der 2. Liga gab es je zwei Niederlagen. In Braunschweig konnte Donkor, der in allen Partien 90 Minuten auf dem Platz stand, gewinnen. Dabei scheint er die Königsblauen wohl überzeugt zu haben.

Donkor freut sich über den Wechsel

Und was sagt der gebürtige Göttinger selbst zum Wechsel zum FC Schalke 04? „Ich freue mich sehr, in der neuen Saison auf Schalke spielen zu dürfen. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben und eine sehr interessante Perspektive für die kommenden Jahre aufgezeigt.“

Bevor er bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag stand, spielte Donkor bei Waldhof Mannheim. Seine Stationen davor lauten Carls Zeiss Jena, VfL Wolfsburg 2 und die U23 des FC Everton. In der Zweiten Liga absolvierte der 26-Jährige in zwei Saisons 67 Pflichtspiele. Für den DFB kam Donkor in acht Partien für die U18- bis U20-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Sein letztes Spiel für Braunschweig wird Donkor voraussichtlich am kommenden Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern absolvieren, ehe er ab Sommer dann zu S04 dazustößt.