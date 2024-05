FC Schalke 04: Nationaltrainer muss genau hinschauen! Schießt sich dieser Schalker zur EM 2024?

Während sich die Saison beim FC Schalke 04 dem Ende nähert, ist es nicht mehr lange bis zur Europameisterschaft in Deutschland. Viele Nationaltrainer sind gerade in den finalen Zügen, um ihren EM-Kader festzulegen. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird am Donnerstag (16. Mai) enthüllen, wer im vorläufigen Kader steht.

Tatsächlich darf sich aktuell auch ein Profi des FC Schalke 04 Hoffnungen machen, bei der EM in wenigen Wochen dabei zu sein. In der laufenden Saison war er nämlich der beste Schalker und ohne ihn wäre der Klassenerhalt wohl nicht möglich gewesen.

FC Schalke 04: Nationaltrainer muss genau hinschauen!

Großes Aufatmen beim FC Schalke 04! Die Katastrophe konnte verhindert werden. Zwischenzeitlich sah es echt übel aus für den Traditionsverein. Der Abstieg in die 3. Liga wäre nämlich fatal gewesen, doch seit mehr als einer Woche herrscht Gewissheit: Die Königsblauen werden auch im nächsten Jahr in der 2. Bundesliga spielen.

Dass es der S04 überhaupt geschafft hat, ist vor allem Kenan Karaman zu verdanken. Der Offensivspieler erzielte 13 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. Eine sensationelle Quote. In vielen Spielen war der 30-Jährige der Matchwinner und rettete den Knappen so einige wertvolle Punkte.

Mit solchen starken Leistungen darf er sich dann auch zurecht Hoffnungen machen, bei der EM 2024 dabei zu sein. Karaman absolvierte bislang 31 Länderspiele für die Türkei. Das letzte Mal, als er in der türkischen Nationalmannschaft auf dem Platz stand, liegt schon eine Weile zurück: am 16. November 2021 gegen Montenegro (1:2).

Schießt sich Karaman zur EM 2024?

Seitdem kam Karaman nicht mehr zum Einsatz. In einigen Länderspielpausen fiel er allerdings auch verletzt aus. Mittlerweile hat die Türkei einen neuen Coach, der sich die Leistungen des Profis vom FC Schalke 04 sicherlich ganz genau angeschaut haben dürfte: Vincenzo Montella.

Der Italiener hat im vergangenen Jahr für den Deutschen Stefan Kuntz übernommen und soll die Türkei bei der EM 2024 zum Erfolg führen. Vielleicht dann auch mit Karaman? Für den S04-Star wird es allerdings schwierig. Die Konkurrenz ist enorm. Zudem wäre er mit seinen 30 Jahren tatsächlich der älteste Offensivspieler bei den Türken, die in den vergangenen Jahren vermehrt auf den Nachwuchs gesetzt haben. Top-Talente wie Arda Güler von Real Madrid und Can Uzun werden schon als neue Superstars betitelt.

Was Karaman Hoffnung macht: Jedes Team darf 26 statt 23 Spieler mitnehmen. Somit haben die Trainer mehr Alternativen zur Verfügung. Bis zum 7. Juni müssen die Nationaltrainer ihre Spieler bei der UEFA gemeldet haben. Die Türkei ist in einer Gruppe mit Portugal, Tschechien und Georgien.