FC Schalke 04 schöpft plötzlich wieder Hoffnung: Jetzt folgt die nächste gute Nachricht

Es fing an mit einer deutlichen 0:3-Pleite in Frankfurt, setzte sich mit einem 1:5-Debakel in der heimischen Arena gegen Leipzig fort. Doch der FC Schalke 04 konnte sich nach zwei Niederlagen in Folge noch fangen und Schlimmeres verhindern.

Es folgten zwar zwei torlose Unentschieden gegen den 1. FC Köln und bei Borussia Mönchengladbach. Doch dafür konnte man Boden auf die Konkurrenz gut machen. Beim FC Schalke 04 schöpft man nach dem desaströsen Jahresstart plötzlich wieder Hoffnung im Abstiegskampf.

FC Schalke 04 schöpft wieder Hoffnung

Blickt man nüchtern auf die letzten beiden Spiele, sind zwei Punkte für den FC Schalke 04 im Abstiegskampf natürlich viel zu wenig. Sowohl gegen Köln als auch gegen Gladbach hätten die Königsblauen als Sieger vom Platz gehen können – wenn denn die Tore gefallen wären.

Nichtsdestotrotz blickt man nun positiv in den Abstiegskampf, nachdem es gegen Frankfurt und Leipzig noch übel aussah. Hoffnungslos war der S04 Tabellenletzter, ist es aktuell immer noch. Dafür aber sieht es in der Tabelle nicht mehr so schlimm aus.

Abstiegskampf: Die Bundesliga-Tabelle

14. TSG Hoffenheim – 19 Punkte

15. VfL Bochum – 19 Punkte

16. VfB Stuttgart – 16 Punkte

17. Hertha BSC – 14 Punkte

18. FC Schalke 04 – 11 Punkte

Grund dafür ist die Konkurrenz, die teilweise gar keine Punkte geholt hat in diesem Jahr. Wie beispielsweise Hertha BSC: Die Berliner verloren alle vier Partien bislang in 2023 und liegen nur noch mit drei Punkten vor Schalke.

Konkurrenz patzt

Am Wochenende folgte dann die nächste gute Nachricht: Auch der Rückstand auf den Relegationsplatz ist geschrumpft. Dort befindet sich aktuell der VfB Stuttgart, der am Wochenende sein Heimspiel gegen Werder Bremen mit 0:2 verlor. Dem FC Schalke 04 fehlen nur somit „nur“ noch fünf Punkte auf die Stuttgarter.

+++ FC Schalke 04: Paukenschlag! Klub degradiert Spieler – Ex-S04-Star ist der große Gewinner +++

Acht Punkte Rückstand für die Gelsenkirchener sind es hingegen auf den 15. Platz, der den sicheren Klassenerhalt am Ende der Saison bedeuten würde. Der VfL Bochum konnte sich dank einem 5:2-Heimerfolg gegen die TSG Hoffenheim, die ebenfalls mit 19 Punkten nun im Abstiegskampf angekommen ist, ein wenig von den drei Teams unten absetzen.

Mehr News für dich:

Am Freitag (10. Februar, 20.30 Uhr) hat die Mannschaft von Trainer Thomas Reis dann im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg die Möglichkeit, durch einen Sieg großen Druck auf die Konkurrenten auszuüben. Bochum muss dann am Samstag (11. Februar) gegen Bayern ran, Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen, Stuttgart ist in Freiburg zu Gast und Hertha empfängt Gladbach.