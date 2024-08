FC Schalke 04: Überraschung gegen Aalen? Geraerts lässt aufhorchen

Zwei Ligaspiele hat der FC Schalke 04 absolviert, jetzt aber geht es im DFB-Pokal weiter. Die Königsblauen treffen am Samstag in der 1. Runde auf den VfR Aalen (17. August, 15.30 Uhr). Gegen den Oberligisten soll der Einzug in die nächste Runde gelingen.

Viele Trainer lassen dabei oft auch die Rotationsmaschine an. Karel Geraerts verzichtet allerdings darauf. Der Coach des FC Schalke 04 wird wohl keine zu großen Veränderungen vornehmen, wie er jetzt andeutete.

FC Schalke 04: Startelf-Überraschungen gegen Aalen?

Keine Rotation gegen Aalen? Eigentlich würde es sich für den FC Schalke 04 und Karel Geraerts perfekt anbieten, in der ersten Pokalrunde gegen Aalen die zweite Reihe auflaufen zu lassen und ihnen ein wenig Spielpraxis zu ermöglichen. Vor allem warten noch einige Spieler auf ihre Debüts im königsblauen Trikot.

Der Belgier ist allerdings anderer Meinung und wird vermutlich nicht so groß rotieren, wie er jetzt ankündigte. „Ich denke, ich werde das Pokalspiel wie ein Ligaspiel angehen“, erklärte der S04-Coach nach dem Training am Montag.

Wie will der Cheftrainer vorgehen? „Ganz einfach: Ich werde nicht experimentieren oder andere Sachen machen. Alle Spieler müssen diese Woche auf dem Trainingsplatz zeigen, was sie können. Dann werde ich die Elf aufstellen, von der ich glaube, dass wir uns qualifizieren können. Ich werde nicht experimentieren oder Geschenke an Spieler verteilen. Alle Spieler müssen es sich verdienen.“

Hoffmann im Tor?

Es ist allerdings davon auszugehen, dass Geraerts die eine oder andere Veränderung vornimmt. So wird wahrscheinlich Ron-Thorben Hoffmann im Pokal zwischen den Pfosten stehen. In der Liga bleibt Justin Heekeren weiterhin die Nummer eins beim FC Schalke 04.

Da Tomas Kalas weiterhin in der Innenverteidigung fehlt, werden wohl Ibrahima Cisse und Marcin Kaiminski spielen. Ob die beiden Neuzugänge Martin Wasinski oder Felipe Sanchez vielleicht doch ihre Chance bekommen, wird sich dann zeigen. Beide Talente haben bislang noch keine einzige Minute in der Liga gespielt.