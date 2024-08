FC Schalke 04: Aalen vor S04-Duell alarmiert – Rumpel-Rasen sorgt für Probleme

Nach zwei Spieltagen ruht die 2. Bundesliga für ein Wochenende. Denn der DFB-Pokal ist jetzt an der Reihe. Der FC Schalke 04 trifft in der ersten Runde auf den einstigen Profi-Klub VfR Aalen (17. August, 15.30 Uhr).

Kurz vor dem Duell mit dem FC Schalke 04 gibt es bei den Aalenern große Sorgen. Der Grund: der Rasen in der Centus Arena. Was wohl der Revierklub dazu sagen wird?

FC Schalke 04: Aalen vor S04-Duell alarmiert

Mit einem Sieg und einer Niederlage ist der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga in die neue Saison gestartet. Nun geht es für die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts im DFB-Pokal weiter. Gegen den VfR Aalen wollen die Königsblauen in die nächste Runde einziehen. Vor dem Duell gibt es beim Oberliga-Klub allerdings Aufregung.

Auch interessant: FC Schalke 04: Spektakuläre Rückkehr? Wiedersehen mit Ex-S04-Flop steht bevor

Der Rasen sieht nämlich ganz und gar nicht gut aus. Auf dem schwer bespielbaren Spielfeld verloren die Aalener sogar zuletzt gegen den Göppinger SV (0:1) im WFV-Pokal und nun kommt der FC Schalke.

„Die Stadtgärtnerei hat schon verschiedene Maßnahmen unternommen und unternimmt weiterhin viel, um den Rasen vor dem DFB-Pokal-Spiel wieder fit zu machen: Zum Beispiel bestimmte Stellen neu einsähen, den Rasen belüften beziehungsweise auflockern und das Ausbringen von Dünger“, erklärte die Stadt Aalen gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“:

Sorge vor Spielabsage?

Was ist mit dem Rasen passiert? Pressesprecher Stephan Dürr sagt dazu: „Man hat es mit dem Rasen etwas zu gut gemeint und ihn vor der Partie gegen Göppingen etwas zu viel gewässert. Er war zu nass und hat deswegen während des Spiels Schaden genommen.“ Nun versuche die Stadtgärtnerei seit mehreren Tagen schon, den Rasen auf optimalen Zustand zu bringen, damit er für das Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 besser aussieht.

Das ist allerdings nicht gerade billig für die Stadt. „Den Aufwand für die Ausbesserung des Rasens stemmen die Kollegen der Stadtgärtnerei, für das Mähen des Rasens nach Vorgaben des DFB durch ein Fachunternehmen sowie für Dünger und Tiefenlockerung fallen rund 5000 Euro an“, so Dürr weiter.

Mehr Nachrichten für dich:

Gibt es bei der Stadt und Verein Sorge vor einer Spielabsage? Ob es überhaupt dazu kommt, wird dann der Schiedsrichter vor dem Spiel entscheiden. Bis dahin werden die Aalener weiter daran arbeiten. Bis Samstag ist noch genügend Zeit.