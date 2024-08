FC Schalke 04: Spektakuläre Rückkehr? Wiedersehen mit Ex-S04-Flop steht bevor

Sowohl beim FC Schalke 04 als auch bei vielen anderen Zweitligisten ist die Kaderplanung für die gerade erst gestartete Saison noch lange nicht beendet. Weitere Transfers werden vermutlich in den kommenden Wochen oder kurz vor dem Ende des Transferfensters am 30. August folgen.

Dabei könnte es in der 2. Bundesliga auch zu einem absoluten Hammer-Transfer kommen! Benito Raman, der zwei Jahre für den FC Schalke 04 aufgelaufen ist, steht vor einer spektakulären Rückkehr.

FC Schalke 04: Spektakuläre Raman-Rückkehr in die 2. Liga?

Viele positive Momente dürfte Benito Raman beim FC Schalke 04 nicht erlebt haben. Gleiches werden vermutlich auch die Fans über den Stürmer sagen, als er 2019 zu den Knappen kam. Bei Fortuna Düsseldorf glänzte er, im S04-Trikot floppte der Belgier. Nach zwei Jahren und 12 Toren war das Kapitel Schalke für Raman wieder beendet.

Auch interessant: FC Schalke 04: Abgang wird konkreter – Profi plötzlich begehrt

Über Anderlecht und Samsunspor könnte es jetzt aber zu einer Hammer-Rückkehr in die 2. Bundesliga kommen. So soll Fortuna sich derzeit darum bemühen, Raman in die Landeshauptstadt zurückzuholen, wo er bereits von 2017 bis 2019 spielte. Anschließend zahlte der S04 satte zehn Millionen für Raman, der später Teil der Abstiegsmannschaft war.

Bei Samsunspor, wo er noch unter Vertrag steht, läuft es nicht. Der Klub, wo übrigens Ex-Schalke-Coach Thomas Reis arbeitet, soll nur 500.000 Euro für den Angreifer verlangen. Ein wahres Schnäppchen also.

Wiedersehen mit S04 steht bevor

Sollten die Düsseldorfer Raman dann tatsächlich verpflichten, wäre es ein absoluter Hammer in der 2. Bundesliga. Dann würde es auch zu einem ersten Wiedersehen mit dem FC Schalke 04 kommen. Am 15. Dezember steht zunächst das Hinspiel zwischen S04 und der Fortuna in der Veltins-Arena an.

Mehr Nachrichten für dich:

Düsseldorf indes wird sich freuen. Der mittlerweile 29-Jährige hat F95 nämlich bereits einmal in die Bundesliga geschossen. Das würde der NRW-Klub gerne wiederholen. Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist die Fortuna auch ganz ordentlich in die neue Saison gestartet.