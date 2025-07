Wohin wechselt Thomas Müller? Trainer-Legende meldet sich zu Wort

Thomas Müller steht aktuell vor einer wegweisenden Entscheidung: Wie soll es nach seiner erfolgreichen Zeit beim FC Bayern weitergehen? Am Samstag (5. Juli) tritt der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain an. Eine mögliche Niederlage könnte das letzte Spiel Müllers für die Bayern bedeuten. Doch wie seine Zukunft danach aussieht, hält sich die FCB- und DFB-Legende derzeit noch offen.

Thomas Müller: Ein Wechsel in die MLS?

Einen Rat gibt es jetzt von Trainer-Ikone Felix Magath. Dieser hält einen Wechsel in die MLS für den 35-Jährigen für sinnvoll. Magath erklärte bei „Sky„: „Ich würde Spielern wie Müller, die lange in der Bundesliga waren, raten, dass es für die Gesundheit durchaus Sinn macht, das sozusagen abzutrainieren.“ Magath meint damit, dass Müller noch ein bis zwei Jahre in einer kleineren Liga wie der MLS kicken sollte, in der das Niveau nicht so hoch ist wie in Deutschland.

+++ Auch spannend: Sky und DAZN: Paukenschlag bei der Konkurrenz! DFL beteiligt +++

Dazu passen aktuelle Spekulationen über ein Interesse von Los Angeles FC. Ein Wechsel, den Ex-Bayern-Trainer Magath offenbar als genau den richtigen einschätzen würde. Eine Entscheidung rund um Thomas Müller ist aber noch nicht gefallen. Als Alternative steht noch immer auch ein mögliches Karriereende gegenüber.

Thomas Müller: Karriereende oder Weiterspielen?

Wovon macht Müller selbst seinen weiteren Weg abhängig? „Es ist relativ einfach: Das Gesamtpaket muss passen. Gleichzeitig ist das aber auch schwierig, denn was ist ein passendes Gesamtpaket?“ sagte Müller letzte Woche bei „DAZN„. Er schloss ein Karriereende nicht aus. Gleichzeitig schränkte er jedoch ein, dass er sich körperlich fit fühle und „schon gerne weiterspielen“ möchte, falls alles zusammenpasst.

Mehr Nachrichten liest du hier:

Bei der Klub-WM kann er seinen Wert noch mindestens einmal unter Beweis stellen. Thomas Müller will dem Team helfen, das Halbfinale zu erreichen. Sollte das nicht klappen, wäre die Partie gegen PSG die letzte seiner Bayern-Karriere. Danach hätte er jede Menge Freizeit, um zu überlegen, wie es für ihn weitergehen soll.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.