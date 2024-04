FC Schalke 04: Wende bei S04-Stars? Einsatz gegen Nürnberg plötzlich ein Thema

Beim FC Schalke 04 ist dieser Tage wieder einiges los. Am Wochenende gab man in Hannover einen Sieg leichtfertig aus der Hand. Zwei Tage später kam dann ein Spieler-Knall an die Öffentlichkeit. Nach Timo Baumgartl ist Dominick Drexler der zweite Spieler innerhalb kurzer Zeit suspendiert worden (hier liest du alle Infos).

Beide werden auf unbestimmte Zeit nicht mehr für die Profis des FC Schalke 04 spielen. Bei zwei anderne Profis deutet sich dagegen eine Wende an. Sie könnten schon beim großen Freundschaftsgipfel gegen Nürnberg wieder an Bord sein.

FC Schalke 04: Bittere Verletzungen

In den vergangenen Wochen musste Knappen-Coach Karel Geraerts auf zwei wichtige Spieler verzichten. Sowohl Brandon Soppy als auch Ron Schallenberg konnten weder an Trainings- noch Spielbetrieb teilnehemen.

Soppy, der schon kurz nach seinem Wechsel im Winter pausieren musste, weil er nicht fit war, fehlte bereits beim 2:5 in Berlin vor der Länderspielpause. Ihn plagten muskuläre Probleme. Schallenberg klagte dann während der Pause über Beschwerden im Adduktorenbereich. Ein weiterer Schlag für den FC Schalke 04.

Stars wieder fit?

Insbesondere bei Schallenberg hatte Trainer Geraerts einen Ausfall von „einigen Wochen“ prognostiziert. Es sah also nicht so aus, als würde er schnell zurückkehren. Und doch könnte es gegen Nürnberg schon wieder dabei sein.

Wie die „Bild“ berichtet, hätten sowohl Schallenberg als auch Soppy ihre Verletzungen überstanden und konnten die Trainingseinheiten am Dienstagnachmittag komplett mitmachen. Damit sind sie am kommenden Spieltag wohl wieder eine Option für den Kader.

FC Schalke 04 braucht weiter Punkte

Auch wenn das Spiel gegen Nürnberg für die Fans aufgrund der Freundschaft zum Club ein besonderes ist, wird es auf dem Platz richtig ernst. Denn S04 steckt bekanntermaßen weiterhin im Abstiegskampf und braucht jeden Punkt. Derzeit liegt der FC Schalke 04 lediglich zwei Punkte vor dem Relegationsplatz, der aktuell Eintracht Braunschweig vorbehalten ist.