FC Schalke 04: Nächster Paukenschlag! Geraerts schmeißt wohl weiteren Profi raus

Am Berger Feld wird es einfach nicht ruhiger. Bei Königsblau entstehen fast wöchentlich neue Konfliktherde, nun geht Trainer Karel Geraerts erneut einen drastischen Schritt. Nach Timo Baumgartl wurde laut übereinstimmenden Medienberichten nun ein weiterer Profi aus dem Kader geschmissen.

Die Suspendierung von Baumgartl schlug hohe Wellen. Ähnlich dürfte es auch in diesem Fall werden. Geraerts suspendiert Offensiv-Akteur Dominick Drexler. Schon in den vergangenen Monaten spielte Drexler beim FC Schalke 04 quasi keine Rolle mehr.

FC Schalke 04: Auch Drexler von Geraerts suspendiert

Der Nächste bitte! Geraerts soll Drexler am Dienstag (9. April) suspendiert haben. Der 33-Jährige wird auf unbestimmte Zeit bei der U23 des Pottklubs trainieren. Damit ereilt ihn das gleiche Schicksal wie Teamkollege Baumgartl.

Laut der „WAZ“ bat der Trainer Drexler am Dienstagmittag zum Gespräch und teilte ihm mit, dass er auf vorerst nur noch mit der Zweitvertretung des S04 trainieren wird. Grund dafür ist ein Vorfall vom Wochenende in Hannover.

Nach dem Unentschieden (1:1) warf Drexler aus Frust eine Flasche mit einem Schoko-Shake durch die Gästekabine. Die Flüssigkeit spritzte dabei hoch und traf auch Mitspieler von ihm. Zwar entschuldigte sich Drexler noch am Abend für den kleinen Ausraster, doch bei Geraerts kam diese Aktion alles andere als gut an. Deshalb griff der Trainer nach dem freien Tag am Montag nun einmal mehr knallhart durch.

Drexler-Verlängerung sorgt für Verwirrung

Schon seit Monaten soll es zwischen Geraerts und Drexler einige Unstimmigkeiten geben. Der Offensiv-Akteur, der in den vergangenen Jahren zu den Führungsspielern gehörte, stand – bis auf einen Kurzeinsatz in Berlin (2:5) – das letzte Mal im November für S04 auf dem Rasen. Nach dem eklatanten Auftritt in Düsseldorf (3:5), wo unter anderem Drexler nach einer halben Stunde ausgewechselt wurde, war das Verhältnis zum Trainer als andere als gut.

Die Entwicklungen den vergangenen Monaten sind aufgrund der Vertragsverlängerung im November durchaus überraschend. Nur wenige Tage vor dem Spiel in Düsseldorf hat der S04 das Arbeitspapier von Drexler bis 2025 verlängert. Seither kommt er auf knapp 100 Spielminute. Mit der Suspendierung dürfte eine Trennung im Sommer wohl immer näher rücken.