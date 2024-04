FC Schalke 04: Ex-Kapitän teilt gegen Königsblau aus – seine Worte lassen keine Zweifel

Die Saison 2020/21 ging als die schlechteste Bundesliga-Saison in die Geschichte des FC Schalke 04 ein. 16 Punkte nach 34 Spielen, nur drei Siege und 86 Gegentore – eine Horror-Spielzeit zum Vergessen. Sowohl für die Fans als auch für damaligen S04-Akteure.

Einer der Beteiligten war Omar Mascarell. Der Spanier führte den FC Schalke 04 in jener Saison als Kapitän auf den Platz und war somit maßgeblich am peinlichen Abstieg beteiligt. Nun spricht er erstmal über seine Zeit bei S04, den Abstieg und seinen Abgang – und das ziemlich deutlich.

FC Schalke 04: „Wenig Know-how im Fußball“

Seine Zeit auf Schalke war die reinste Achterbahnfahrt. Er kam 2018, als Königsblau noch international spielte, wurde als Top-Transfer gefeiert. Drei Jahre später verließ er den S04 als Kapitän einer historisch schlechten Mannschaft.

Die jetzige Situation ist ähnlich dramatisch wie 2021, wenn nicht sogar noch prekärer. Woran die derzeitige Situation liegt, kann der Ex-Schalker, der aktuell bei RCD Mallorca unter Vertrag steht, aus der Ferne jedoch nicht wirklich erklären.

„Das ist schwierig zu sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr dort, aber was damals so ein bisschen das Problem war, war die Unruhe im ganzen Verein“, so der 31-Jährige gegenüber „Sky“. „Das fängt oben in der Führungsetage an, in der Leute sind, die wenig Know-how von Fußball haben. Das setzt sich aber natürlich auf dem Platz fort“, rechnet Mascarell knallhart ab.

Schüchtert der immense Druck die Spieler ein?

„Wenn du bei Schalke spielst, wiegt das Trikot schwerer als andere“, stellte Mascarell heraus. Das liege daran, dass der Druck auf Schalke groß sei und nicht jeder Spieler damit umgehen könne. So sei es auch bei einigen Akteuren in der Abstiegssaison gewesen. Trotz des Abstieges hält er seine Zeit in Gelsenkirchen in guter Erinnerung. Er habe bei Schalke „viel gelernt“ und sei enorm dankbar dafür, dass er „auch mal die Kapitänsbinde“ tragen durfte.

Für die verbleibenden Spiele in dieser Saison drückt er seinem Ex-Klub alle Daumen. „So ein großer Klub mit so überragenden Fans verdient etwas Besseres. Ich hoffe sehr, dass sie jetzt die Klasse halten und nächste Saison in die Bundesliga zurückkehren. Schalke gehört einfach in die Bundesliga. Ich wünsche ihnen wirklich nur das Beste“, so Mascarell.