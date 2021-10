Ex-Schalke-Coach Ralf Rangnick steht bei IHNEN auf der Liste: Folgt er dem Lockruf des Geldes erneut?

Ralf Rangnick und Klubs mit finanzstarken Unternehmen im Hintergrund? Das passt einfach zusammen, wie der frühere Schalke-Trainer bei seinen Stationen Hoffenheim und Leipzig bewies.

Es wäre deshalb fast fahrlässig, wenn sich der neureiche Klub Newcastle United nicht mit der Personalie Ralf Rangnick beschäftigen würde.

Ex-Schalke-Coach Rangnick bei Newcastle United im Gespräch

Nach seiner ersten Amtszeit beim FC Schalke 04 wechselte Ralf Rangnick zur TSG Hoffenheim und führte den Dorfklub mit Unterstützung von SAP-Gründer Dietmar Hopp aus der Regionalliga in die Bundesliga. Dort baute er nachhaltig auf.

Gleiches gelang Ralf Rangnick bei RB Leipzig als Sportdirektor und Trainer – dort wahrscheinlich noch eindrucksvoller, denn der Klub kämpft in der Bundesliga um die Meisterschaft.

Kein Wunder, dass Newcastle United jetzt darüber nachdenkt, den Deutschen zu verpflichten. Denn Rangnick weiß, wie man einen Klub mit viel Geld vernünftig aufbaut.

Der umstrittene Saudische Kronprinz Mohammed bin Salman Foto: imago images/Xinhua

Seit neustem ist Newcastle United der reichste Klub der Welt oder hat besser gesagt die reichsten Besitzer der Welt. Für rund 350 Millionen Euro kaufte ein Konsortium aus Saudi-Arabien um Kronprinz Mohammed bin Salman die „Magpies“ auf.

Auf rund 370 Milliarden Euro wird „Saudi Arabia Public Investement Fund“ geschätzt und damit 110 Milliarden mehr als der bislang reichste Besitzer Nasser Al-Khelaifi (Paris Saint-Germain).

Rangnick winkt das große Geld

Gerüchten zufolge will Newcastle in der nächsten Transferperiode über 200 Millionen Euro für Transfers ausgeben. Ralf Rangnick könnte laut dem englischen „Chronicle“ dabei eine Rolle in der Geschäftsführung übernehmen und das Geld für neue Spieler ausgeben.

Ralf Rangnick ist bei Newcastle United ein Kandidat. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur

Allerdings ist Rangnick erst seit Sommer der Geschäftsführer bei Lokomotive Moskau. Es ist fraglich, ob er seinen Job so schnell wieder aufgibt, um bei den „Magpies“ zu unterschreiben. Neben Newcastle soll aber noch ein anderer Klub Interesse haben. Hier mehr dazu!

