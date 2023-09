FC Schalke 04: Nach Pleite in Paderborn – Kreutzer zerlegt S04-Stars

Trainer Thomas Reis ist nicht mehr da, die dürftigen Auftritte bleiben. Gegen den SC Paderborn zeigte der FC Schalke 04 keine Verbesserung, wirkte wieder überfordert und verlor am Ende verdient mit 1:3.

Interimscoach Matthias Kreutzer fand nach der Pleite gegen den SC Paderborn deutliche Worte. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, kritisiert die Spieler deutlich. Der FC Schalke 04 steht vor einem Scherbenhaufen.

FC Schalke 04: Kreutzer zerlegt Mannschaft

Wer soll diesen FC Schalke 04 noch retten? Der erwünschte Effekt nach dem Trainerwechsel blieb gegen den SC Paderborn aus. Nach zehn ordentlichen Minuten brach Schalke komplett ein, leistete sich haarsträubende Fehler in der Defensive und war in der Offensive viel zu harmlos.

Auch interessant: Paderborn – Schalke 04: Stimmung am Tiefpunkt! Fan-Wut eskaliert – „Müssen weg“

Kurz vor der Pause war es ausgerechnet Ex-Schalker Felix Platte (43.), der die Paderborner in Führung schoss. In Hälfte zwei legte Floren Muslija erst vom Elfmeterpunkt (53.) und dann mit einem schönen Schlenzer (76.) nach. Der Anschlusstreffer von Yusuf Kabadayi in der Nachspielzeit änderte nichts mehr.

Matthias Kreutzer fand im Anschluss an die Partie mehr als deutliche Worte: „Wenn wir individuelle und gruppentaktische Fehler nicht ganz schnell abstellen, wird es ganz schwer werden, zu punkten“, so der Interimscoach und weiter: „Und dann wird es auch in der zweiten Liga keinen Gegner geben, gegen den wir ansatzweise wettbewerbsfähig sind.“

Das könnte dich auch interessieren:

„Von jedem Einzelnen zu wenig“

Und auch Torwart Michael Langer nahm kein Blatt vor den Mund: „Das ist natürlich ein gebrauchter Abend. Das ist von uns, von jedem Einzelnen zu wenig.“ Der FC Schalke 04 steckt tief in der Krise. Vom Aufstieg redet längst niemand mehr.

Noch deutlichere Worte als Kreutzer und Langer fand nach der 1:3-Pleite in Paderborn der Sport-Vorstand Peter Knäbel. Hier liest du seine Aussagen!