FC Schalke 04: Generalabrechnung! Knäbel faltet S04-Stars zusammen – „Himmeltraurig naiv“

Neuer Trainer, die gleichen Probleme: Der FC Schalke 04 verliert Spiel eins nach der Entlassung von Thomas Reis. Beim SC Paderborn (1:3) zeigen die Königsblauen eine unterirdische Leistung und verschärfen die Krise immer weiter.

Nach der Partie richtete ein sichtlich wütender Peter Knäbel im Interview deutliche Worte an die Mannschaft des FC Schalke 04, die vom Sportvorstand heftig zusammengefaltet wurde.

FC Schalke 04: Knäbel faltet S04-Stars zusammen

Das nächste Debakel! Der FC Schalke 04 kassiert die zweite Pleite innerhalb von nicht mal einer Woche in der 2. Bundesliga und geht auch beim SC Paderborn baden. Beim ersten Spiel nach dem Rauswurf von Thomas Reis gerieten die Knappen kurz vor der Halbzeit in Rückstand, konnten aber nach dem Seitenwechsel nicht die Trendwende schaffen.

Im Gegenteil: Es folgte eine mehr als nur enttäuschende Leistung, die nicht nur die mitgereisten Fans nicht akzeptierten. Ab der 52. Minute wurde der Support eingestellt, nach der Partie gab es laute Pfiffe (hier mehr dazu). Anschließend äußerte sich Sportvorstand Peter Knäbel am Sky-Mikro zum Spiel der Schalker und kritisierte die Mannschaft deutlich.

Er habe zwar eine Verunsicherung nach dem Reis-Aus beim Team gespürt, „aber das war einfach zu wenig. So können wir uns nicht präsentieren“, fasste Knäbel zusammen und fügte hinzu: „Ich bin sauer. Am meisten tut mir natürlich Matthias Kreutzer leid, der sich zur Verfügung gestellt und die Mannschaft gut vorbereitet hat. Wir können nicht die ganze Zeit von unserer Qualität sprechen und das dann nicht auf dem Platz zeigen.“

„Himmeltraurig naiv“

Und dann legte Knäbel richtig los und haute ordentlich auf den Tisch. „Zunächst einmal muss man die Spieler in die Pflicht nehmen. Bei aller Liebe: Das Spiel wird organisiert vom Trainerteam, aber es gibt dann halt auch den Moment, wo ich auf dem Platz stehe und selber entscheide“, richtete er deutliche Worte an die Spieler des FC Schalke 04. „Das war in allen Sequenzen zu wenig, es war himmeltraurig naiv. Man darf sich nicht so präsentieren wie wir heute, wir sind Schalke 04.“

So eine Leistung wie gegen Paderborn war jetzt nicht gerade ein Bewerbungsschreiben für einen neuen Trainer, das weiß auch Knäbel. Wer jetzt bei den Königsblauen übernehmen soll, ist derzeit unklar. Mit Matthias Kreutzer wird es auch ins Heimspiel gegen Hertha BSC (8. Oktober, 13.30 Uhr) gehen, ehe danach die Länderspielpause ansteht. Bis dahin soll der neue Coach bereits präsentiert worden sein.