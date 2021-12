FC Schalke 04: Ex-Fanliebling trifft endlich, dann kommt es knüppeldick!

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

Schalke 04: Die Talfahrt des Traditionsvereins bis in die 2. Liga

Er wurde in Gelsenkirchen geboren, kickte für den FC Schalke 04, doch den Durchbruch schaffte er bei den Königsblauen nicht – die Rede ist von Ahmed Kutucu.

Im Sommer kehrte er dem FC Schalke 04 den Rücken zu und wechselte zu Istanbul Basaksehir. Nach langem Warten hat Ahmed Kutucu jetzt seinen ersten Treffer erzielt – doch wirklich freuen konnte er sich darüber nicht.

FC Schalke 04: Kutucu trifft endlich, doch dann kommt es knüppeldick

Auf drei Kurzeinsätze folgte eine Verletzung – seit dem dritten Spieltag stand Ahmed Kutucu nicht mehr für Basaksehir auf dem Platz. Im türkischen Pokal feierte er nun sein Comeback und stand gleich in der Startelf.

Gegen den Drittligisten Bodrumspor bekam Kutucu seine Chance und zahlte das Vertrauen seines Trainers Emre Belözoglu direkt mal zurück. In der 24. Minute erzielte Kutucu sein erstes Tor in der Türkei und brachte Basaksehir somit in Führung.

Ahmed Kutucu spielt jetzt in der Türkei. Foto: imago images/RHR-Foto

Danach entwickelte sich das Tor-Debüt von Kutucu zum Albtraum. Kurz vor der Pause schlug Bodrumspor zurück. Nach torloser zweiter Hälfte ging es in die Verlängerung. In der 95. Minute musste dann schließlich Kutucu runter.

---------------------

Machtlos sah er dann mit an, wie seine Teamkollegen reihenweise versagten. Drei der vier Schützen vergaben vom Elfmeterpunkt. Bodrum traf drei Mal und machte die Überraschung perfekt.

Seine Rückkehr in die Startelf und sein Tor-Debüt kann Ahmed Kutucu nach dem Ergebnis wohl kaum noch richtig feiern.

