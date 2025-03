FC Schalke 04 – Münster: Van Wonderen korrigiert Fehler – dann nimmt der Wahnsinn seinen Lauf

Der Wichtigkeit dieser Partie war allen Beteiligten klar. Die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Münster war keine gewöhnliche Zweitliga-Partie. Beide Mannschaften stecken im Tabellenkeller, das direkte Duell war damit ein klassisches 6-Punkte-Spiel.

Im Vorfeld der Partie plagten die Knappen immense Verletzungssorgen. Unter anderem fielen Kenan Karaman und Moussa Sylla weiter aus. Daher wählte S04-Trainer Kees van Wonderen bei FC Schalke 04 – Münster eine höchst umstrittene Taktik. Als er diese im Spiel korrigierte, gab es prompt die Quittung.

FC Schalke 04 – Münster: Königsblauer Wahnsinn

Ein solches Spektakel am Ende hatte die Partie der beiden Kellerkinder wahrlich nicht vermuten lassen. In der 86. Minute ließ Pape Meissa Ba die Veltins-Arena beben. Der Winterzugang traf wenige Minuten vor Abpfiff zum entscheidenden 1:0 – und sorgte auf der Tribüne für kollektiven Jubeltaumel.

Doch zu diesem Glück musste Schalke-Trainer Kees van Wonderen erst gezwungen werden. Als die Knappen-Fans vor Anpfiff nämlich auf die Startaufstellung des FC Schalke 04 gegen Münster blickten, suchten sie einen Stürmer vergeblich.

Van Wonderen wollte den Ausfall von Karaman und Sylla ohne nominellen Angreifer lösen. Ba nahm ebenso wie Peter Remmert und Seokju Hong auf der Bank Platz. Und so gestaltete sich dann auch das Königsblaue Spiel.

Schalke mit schwacher Leistung – dann kommt Ba

Bis in den zweiten Durchgang hinein präsentierte sich Schalke gänzlich ungefährlich, zeigte eine der schwächsten Leistungen in der Saison. Im Netz zerrissen die Fans die gewählte Taktik von van Wonderen bereits. Dass er in einem Spiel, das man gewinnen muss, ohne Angreifer startet, sah manch einer als „vereinsschädigend“ an.

Nach ganz schwachen 65 Minuten, in denen Neu-Keeper Loris Karius den Rückstand mehrfach verhinderte, hatte van Wonderen ein Einsehen. Er brachte unter anderem seinen Stürmer Ba – und durfte gleich mit ansehen, wie er den FC Schalke 04 gegen Münster zum Sieg schoss.