FC Schalke 04: Jenz ist zurück – sorgt Reis jetzt für eine Premiere?

Das Warten hat ein Ende: Moritz Jenz kann endlich wieder spielen. Der Abwehrhüne des FC Schalke 04 kehrt am Samstag nach drei verpassten Spielen zurück in den Kader und ist eine Option für die Startelf.

Das stellt Schalke-Trainer Thomas Reis vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt vor eine knifflige Aufgabe, denn zum ersten Mal stehen ihm alle Innenverteidiger zur Verfügung. Gibt es am 33. Spieltag womöglich sogar eine Premiere?

FC Schalke 04: Neues Innenverteidiger-Duo gegen Frankfurt?

Seit Anfang der Woche steht Moritz Jenz wieder voll im Saft, konnte die Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolvieren. „Es würde nichts dagegensprechen, ihn von Anfang an spielen zu lassen. Er ist fit“, verkündete Reis am Freitag (19. Mai) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt.

Damit hat Reis nun die Qual der Wahl: Sepp van den Berg, Maya Yoshida, Marcin Kaminski und Moritz Jenz sind fit. Doch wer steht am Samstag (20. Mai) im letzten Heimspiel der Saison auf dem Platz? „Wir werden schauen, welches das favorisierte Duo ist. Es war immer so, dass alle Spieler meistens nicht zur Verfügung gestanden haben“, so Reis.

Dann verriet er: „Es kann schon sein, dass Moritz und Sepp morgen zusammen spielen. Die Konstellation haben wir auch noch nicht gehabt.“ Bis jetzt haben Jenz und van den Berg noch in keinem Spiel gemeinsam auf dem Platz gestanden.

Van den Berg und Jenz die beste Wahl?

Van den Berg feiert erst am 30. Spieltag sein Comeback nach langer Verletzung. Jenz fehlte in den letzten drei Partien mit einer Zerrung. Dabei dürfte van den Berg und Jenz das Top-Duo bei Schalke sein. Beide sind groß, zweikampfstark und haben in Sachen Schnelligkeit ganz klar die Nase vorne. Gegen den flinken Angriff der Frankfurter wären sie theoretisch wohl die beste Wahl.