FC Schalke 04: Schont sich die SGE fürs Pokalfinale? Frankfurt-Coach Glasner spricht Klartext

Für den FC Schalke 04 geht es in den letzten beiden Spielen der Bundesliga um den Klassenerhalt. Gegen Eintracht Frankfurt wollen die Königsblauen für eine Überraschung sorgen und drei wichtige Punkte holen. Schließlich wird es eine Woche später bei RB Leipzig nicht leichter.

Die Hessen indes kämpfen um einen Platz im internationalen Wettbewerb. Nach dem Saisonende geht es für die Frankfurter zudem im DFB-Pokal-Finale gegen Leipzig weiter. Stimmen wurden schon laut, dass die SGE gegen den FC Schalke 04 am Samstag (20. Mai, 15.30 Uhr) sich für das Endspiel schonen wird. Eintracht-Coach Oliver Glasner spricht jetzt Klartext.

FC Schalke 04: Schont sich die SGE fürs Pokalfinale?

Lange Zeit sah es so aus, als würde Eintracht Frankfurt erneut an der Champions League teilnehmen. Doch die Tabelle nach 32. Spieltagen sagt was anderes. Die SGE ist aktuell Tabellen-Achte und ist von einem Königsklassen-Platz weit entfernt. Stattdessen macht sich die Mannschaft von Oliver Glasner noch Hoffnungen auf eine Teilnahme in der Europa League. Dafür würde ein Pokalsieg gegen RB Leipzig eine Woche nach dem 34. Spieltag reichen. Deshalb gab es auch Spekulationen darüber, ob die Hessen gegen den FC Schalke 04 den Schongang einlegen.

Dem widerspricht Glasner allerdings. Drei Partien hat Frankfurt in dieser Saison noch, alle drei sollen gewonnen werden. „Die Stadt und die Fans haben 100 Prozent Oliver Glasner verdient bis zum 3. Juni“, so der SGE-Coach vor dem Schalke-Spiel.

Den Königsblauen machte er daher eine klare Ansage: „Ich denke, es ist dieses Jahr so, dass es fast bei allen Mannschaften um etwas geht. Gegen Mainz war es das Gleiche, wo es gefühlt die letzte Chance war, nach Europa zu kommen. Es geht um Europa, den Abstieg und noch die Meisterschaft. Beste Voraussetzungen für zwei gute Spieltage. Der Sieg gegen Mainz war ganz wichtig für das Selbstvertrauen. Wir sehen uns jetzt gewappnet alle restlichen Spiele zu gewinnen.“

Premiere für Glasner in Gelsenkirchen

Das Auswärtsspiel der Frankfurter beim FC Schalke 04 in der Veltins-Arena wird zudem eine Premiere für Glasner. „Ich freue mich riesig auf das Spiel. Ich habe dort zwei Mal gespielt, leider waren da keine Zuschauer dabei. Diesmal ausverkauftes Haus, da freue ich mich drauf. Es wird hochemotional, hochintensiv und beide Mannschaften werden alles geben, um das Spiel zu gewinnen“, so der Eintracht-Coach, der seine Mannschaft vor S04 warnt.

„Schalke spielt nicht vorsichtig, Schalke spielt Reißfußball. Sie spielen aggressiv, Mann gegen Mann und haben mit Karaman eine gelernte zweite Spitze. Mit Kral und Krauß haben sie zwei sehr laufstarke Sechser. Wir werden hier nicht abwartend agieren. Ich erwarte, dass sie uns schnell attackieren und uns unter Druck setzen“, erklärt Glasner.

Dabei müssen die Knappen allerdings auf ihren besten Spieler verzichten. Marius Bülter fehlt aufgrund seiner fünften Gelben Karte ausgerechnet im wichtigsten Heimspiel der Saison.