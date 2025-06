FC Schalke 04: Neu-Trainer Muslic spricht ganz offen – „Es war heftig“

Er kam für alle Fans des FC Schalke 04 wie aus dem Nichts. Immer wieder kursierten die bekannten Namen: Lukas Kwasniok, Christan Titz oder auch Markus Anfang. Doch am Ende fiel die Wahl des neuen S04-Trainers auf Miron Muslic.

In der abgelaufenen Saison trainierte Muslic noch Plymouth Argyle in der Championship. Dort sorgte sein plötzlicher Abgang für mächtig Ärger. In den Sozialen Medien verabschiedet er sich nun von Verein und Fans, bevor sein Abenteuer beim FC Schalke 04 startet.

FC Schalke 04: Muslic verabschiedet sich

Muslic übernahm im Januar 2025 die Mannschaft von Legende Wayne Rooney, die zu diesem Zeitpunkt abgeschlagen mit nur 18 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz stand. Rooney hatte einen Punkteschnitt von 0,84 erreicht, bevor er sein Amt niederlegen musste. Muslic brachte neuen Schwung in das Team und steigerte den Punkteschnitt auf 1,26. Dennoch reichte es am Ende nur für den vorletzten Platz und der Abstieg war besiegelt.

In den sozialen Medien verabschiedete er sich nun mit einer emotionalen Botschaft von Mannschaft und Fans: „Es war eine kurze, aber heftige Zeit, voller Emotionen. Manchmal enden Geschichten nicht, wie wir wollen und sie sind nicht wie sie scheinen. Aber ich werde es nun hier beenden und das Kapitel schließen. Green Army, ihr werdet für immer meinen Respekt haben. Plymouth Argyle, ich wünsche euch nur das Beste.“ Diese Worte zeigen seinen Respekt für den Klub – doch nicht alle Fans von Plymouth nehmen seinen Wechsel zum FC Schalke 04 positiv auf.

Wechsel hinterlässt Spuren

Denn noch vor knapp einem Monat bekannte er sich trotz Abstieg zum Verein: „Ich habe mich in diesen Fußballverein verliebt, seit ich ihn vor vielen Monaten in London zum ersten Mal gesehen habe“. Muslic weiter: „Ich habe deutlich gemacht, wie sehr mir Argyle und die Green Army am Herzen liegen und wie sehr ich mich für den Verein und seine Zukunft engagiere.“ Klar ist jetzt: Trotz diesen Worten wird er Plymouth verlassen.

Außerdem hatte der neue S04-Trainer bei Plymouth auch noch einen laufenden Vertrag, weshalb eine saftige Ablöse für den Österreicher fällig wird. Die Zukunft wird nun zeigen, ob es zwischen Muslic und Königsblau eine Erfolgsgeschichte wird.