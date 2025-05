FC Schalke 04: Muslic-Hammer! Dieses Detail lässt alle Staunen

Wochenlang wurde gesucht, wochenlang wurde spekuliert und jetzt ist tatsächlich alles klar. Nach der langen Trainersuche hat der FC Schalke 04 einen neuen Trainer gefunden: Miron Muslic kommt von Plymouth Argyle und soll den kriselnden Pottklub stabilisieren.

Muslic ist – vor allem in Deutschland – noch sehr unbekannt, hat noch keinen großen Traditionsklub gecoacht und steht jetzt vor einer Mammutaufgabe. Der FC Schalke 04 überrascht bei dieser Wahl jedoch nicht nur mit Muslic selbst.

FC Schalke 04: Muslic kostet XXL-Ablöse

Muslic wird neuer Schalke-Trainer! Was sich in den vergangenen Stunden bereits angebahnt hat, soll laut „Sky“ nun tatsächlich fix sein. Der 42-jährige Österreicher reist am Freitag (30. Mai) nach Gelsenkirchen, um seinen Vertrag zu unterschreiben. Dieser soll bis 2027 laufen.

Mit Muslic geht der S04 ein großes Risiko ein – schließlich kennt er wie auch schon seine Vorgänger Karel Geraerts und Kees van Wonderen weder die zweite Liga noch die genaue Situation auf Schalke. Und doch haben sich Sportchef Frank Baumann und Co. für dieses Experiment entschieden.

++ FC Schalke 04: Kontakt zu neuem Coach! Sein Ex-Verein kocht vor Wut ++

Für Muslic, der erst im Januar 2025 zu Plymouth Argyle gewechselt war, muss Königsblau laut „Sky“ mächtig blechen. Bis zu einer Million Euro überweist der S04 demnach an den englischen Zweitliga-Absteiger. Für die finanzielle Situation am Berger Feld ist das eine stattliche Summe. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Muslic ein noch recht unbeschriebenes Blatt im europäischen Fußball ist.

Muslic bekommt großen Vertrauensvorschuss

Doch es zeigt auch, dass Baumann und Co. voll hinter der Entscheidung und hinter Muslic stehen. Eine Million Euro gibt der Pottklub nicht einfach mal so aus – schon gar nicht für einen Trainer. Es ist ein enormer Vertrauensvorschuss – doch dies erhöht auch den ohnehin schon enormen Druck auf Muslic. Ob er diesem Druck standhalten und Königsblau stabilisieren kann?

Weitere News:

Fakt ist: Mit Baumann hat Muslic einen Sportchef, der auf Kontinuität setzt und Trainer nicht Hals über Kopf rauswirft. Schon in Bremer Zeiten stand er für eine ruhige und seriöse Arbeit mit den Trainern – das wird er auch auf Schalke mit Muslic brauchen, wenn die beiden langfristig am Berger Feld bleiben wollen.