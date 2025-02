FC Schalke 04: Auch das noch! S04-Juwel kehrt mit herbem Dämpfer zurück

Während der FC Schalke 04 wieder zurück auf die Siegerstraße finden will, tourt ein S04-Juwel derzeit durch Südamerika. Mit der uruguayischen U20-Nationalmannschaft nimmt Mauro Zalazar an der Südamerikameisterschaft teil. Vor dem Turnier rechnete sich die Mannschaft durchaus Chancen aus.

Nach erfolgreicher Gruppenphase platzte der Traum vom Titel in der Finalrunde allerdings früh (hier mehr dazu lesen). Aber damit nicht genug. Kurz vor dem Ende ist klar: auch das Minimalziel ist futsch. Zalazar kehrt äußerst geknickt zum FC Schalke 04 zurück.

FC Schalke 04: Zalazar am Boden

Bitterer hätte die Finalrunde für den Mittelfeldspieler und sein Team gar nicht laufen können. Die Gruppenphase hatte man noch als Erster abschlossen, da setzte es ordentliche Niederlagen gegen Brasilien und Argentinien. Blieb nur noch das Ziel: mindestens Vierter werden. Diese Platzierung hätte die U20 Uruguays dazu berechtigt, an der U20-Weltmeisterschaft im September teilzunehmen.

Doch auch in den letzten Spielen präsentieren sich die Junioren um Zalazar völlig von der Rolle. Der vorläufige Tiefpunkt ereignete sich am Donnerstagabend (13. Februar). Gegen Paraguay verlor Uruguay mit 0:1.

Besonders schmerzhaft ist diese Niederlage mit dem Wissen, dass Uruguay den Rivalen in der Gruppenphase noch mit 6:0 vom Platz gefegt hatte! Doch plötzlich läuft nichts mehr bei der Mannschaft.

Schmerzhafte Rückkehr

Zalazar stand gegen Paraguay wieder in der Startelf, konnte gegen die Niederlage aber auch nichts ausrichten. Mit nur einem Punkt aus vier Spielen in der Finalrunde hat Uruguay nun keine Chance mehr, Vierter zu werden. Kolumbien und Paraguay (beide mit sechs Punkten) liegen uneinholbar vorn.

Im abschließenden Spiel am Sonntag gegen Kolumbien geht es also um nichts mehr. Anschließend tritt Zalazar die schmerzhafte Heimreise zum FC Schalke 04 an. Immerhin: Spielpraxis konnte er zuverlässig sammeln. Vielleicht darf er bald auch öfter bei den Knappen ran.