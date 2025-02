FC Schalke 04: Juwel-Traum geplatzt! Es gibt keine Hoffnung mehr

Während der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga wieder in den Tabellenkeller schlittert, verweilt ein S04-Youngster in Südamerika. Mauro Zalazar versucht derzeit, mit der uruguayischen Junioren-Auswahl die U20-Südamerikameisterschaft zu gewinnen.

Nach einer erfolgreichen Gruppenphase sah es auch so aus, als könne Zalazar mit seinen Mitspielern am Titel kratzen. Doch aus heiterem Himmel ist der Traum für den Nachwuchsspieler vom FC Schalke 04 wohl zerplatzt.

FC Schalke 04: Nächster Rückschlag für Zalazar

Mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen hatte Uruguay in der Gruppenphase frühzeitig den Einzug in die Finalrunde klargemacht. Zalazar stand in allen drei Spielen auf dem Platz. Um Kräfte zu schonen, stellte der Trainer im abschließenden Gruppenspiel gegen Venezuela eine B-Elf auf. Die 0:1-Niederlage schmerzte allerdings nicht.

+++ Bitter für S04! Irre Kehrtwende um Aufstiegsheld Zalazar +++

Doch im Nachhinein stellt sie sich als Wendepunkt heraus. Seither läuft bei den Uruguayern nichts mehr zusammen. In der Finalrunde setzt es im Anschluss auch gegen Brasilien und Argentinien Niederlagen. In der Nacht von Montag auf Dienstag (11. Februar) stand für den Youngster des FC Schalke 04 und seine Kameraden die nächste Chance an, das Ruder herumzureißen.

Allerdings gelang gegen Chile auch das nicht. Nach 90 Minuten musste man sich mit einem 1:1 begnügen. Zalazar stand dabei wieder in der Startelf, wurde allerdings nach etwas über einer Stunde ausgewechselt.

Titel futsch, WM-Quali möglich

Die Chancen auf den Titel sind damit futsch. In der Tabelle der Finalrunde liegt Uruguay bereits acht Punkte hinter Brasilien und Argentinien. Bei noch zwei verbleibenden Spielen ist das nicht mehr aufzuholen.

Top-News des Tages:

Allerdings gibt es noch ein Minimalziel, das möglich ist. Die besten vier der Finalrunde qualifizieren sich für die U20-Weltmeisterschaft. Uruguay und Zalazar sind derzeit Fünfter. Um mindestens Vierter zu werden, fehlen dem FC-Schalke-04-Juwel und Co. derzeit zwei Punkte. Als Nächstes trifft Uruguay auf Paraguay, das man in der Gruppenphase noch mit 6:0 abfertigte.