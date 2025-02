FC Schalke 04: Einst unverzichtbar – und bald Abgangskandidat? Bittere Wende bei S04-Star

Bis vor einigen Monaten war er aus der Startelf des FC Schalke 04 nicht mehr zu denken. In der vergangenen Saison hatte er einen großen Anteil daran, dass die Knappen den Klassenerhalt geschafft haben. Doch mittlerweile hat sich alles verändert.

Die meisten Fans werden vermutlich schon wissen, um welchen Spieler es sich handelt: Tomas Kalas. Der Innenverteidiger sitzt unter der Leitung von Cheftrainer Kees van Wonderen nur noch auf der Bank, bekommt wenig Spielzeit. Werden die S04-Bosse sich im Sommer für einen Abschied entscheiden?

FC Schalke 04: Bittere Kalas-Wende

Bei der knappen 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Köln stand Kalas das erste Mal nach mehr als drei Monaten wieder in der Startelf des FC Schalke 04. Allerdings auch nur, weil van Wonderen in der Abwehr aufgrund des kurzfristigen Ausfalls von Taylan Bulut umstellen musste. Kalas hat längst keine Chance mehr auf einen Startelf-Einsatz. Es sei denn, einer der Abwehrspieler fällt aus.

So war es in Köln der Fall. Kalas spielte erstmals seit dem 29. November wieder von Beginn an und hatte keinen guten Tag erwischt. Zwar verteidigte er in der Abwehr einige Bälle weg, leistete sich allerdings immer wieder Fehlpässe, die zu gefährlichen Angriffen der Kölner führten.

Alles in allem war es keine gute Partie des Tschechen, von dem man solche Leistungen beim FC Schalke 04 eigentlich kaum gewohnt ist. Als er sich im vergangenen Jahr der Mannschaft anschloss, konnte er für mehr Stabilität sorgen. Jetzt hat sich alles geändert, Kalas ist nur noch Ersatzspieler.

Abschied im Sommer?

An der aktuellen Innenverteidigung um Ron Schallenberg und Marcin Kaminski hat der 31-Jährige bislang kein Vorbeikommen. Sollte sich das bis zum Sommer nicht ändern, werden die Bosse um Ben Manga sicherlich darüber nachdenken, Kalas noch für etwas Geld zu verkaufen. Aber auch Kalas wird sich mit einem Bankplatz sicher nicht zufriedengeben. Sein Vertrag beim FC Schalke 04 läuft noch bis 2027.

Doch wie es im Fußball üblich ist, kann es auch schnell gehen. Kalas könnte sich bei einer Chance schnell wieder in die Startelf spielen und wie im vergangenen Jahr unverzichtbar werden. Dafür müsste beim FC Schalke 04 aber schon viel zusammenkommen.