FC Schalke 04: Heekeren feiert sich für wilde Szene – „Geile Aktion“

Er sah in den vergangenen Wochen und Monaten nicht immer gut aus und ist beim FC Schalke 04 weiterhin im Fokus: Die Rede ist von Justin Heekeren. Der Torhüter der Königsblauen leistet sich ab und an einige kleine und große Patzer, weshalb die Rufe nach einem Torwartwechsel zuletzt lauter wurden.

Gegen den 1. FC Köln machte Heekeren eine ordentliche Partie, konnte die 0:1-Niederlage seines FC Schalke 04 aber auch nicht verhindern. Bei einer Szene hätte der Torwart sogar vom Platz fliegen können, feierte sich aber im Nachhinein dafür.

FC Schalke 04: Wilder Ausflug von Heekeren

Es lief die 33. Minute zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04. Viel war vorher nicht passiert. Oder anders ausgedrückt: Es war eine langweilige Partie der beiden Traditionsvereine ohne gefährliche Strafraumszenen oder Möglichkeiten. Doch dann kam es zur besagten Szene.

Nach einer S04-Ecke konnte Köln klären. Der lange Ball flog in die gegnerische Hälfte, wo Murkin gegen Maina wie der schnellere Sieger aussah und auch das Duell für sich hätte entscheiden können. Doch der Schalker Verteidiger sah seinen Schlussmann, der zur Mittellinie herauseilte – und überließ ihm die Verantwortung.

Mit einer gut getimten Grätsche konnte Heekeren den Ball klären, bevor Kölns Maina drankam. Dabei traf er natürlich auch den Offensivspieler heftig, der am Boden bleib und kurz behandelt werden musste. Kommt Heekeren da nur Millisekunden zu spät, hätte das üble Folgen gehabt.

Heekeren feiert sich für irre Aktion

Das weiß auch der Keeper des FC Schalke 04. Nach der Partie sagte Heekeren: „Das war Risiko. Alles oder Nichts. Tippt Maina den Ball an, ist es Dunkelrot und fünf Spiele Sperre für mich. So ist es eine geile Aktion, die ich mir zu Hause nochmal anschaue.“

Gegen die Kölner hatte Heekeren einen vergleichsweise ruhigeren Tag, ohne sich aber auch auszeichnen zu können. Beim Gegentreffer kurz vor der Halbzeit hatte er keine Schuld. Teamkollege Mehmet Aydin wollte den Ball mit der Brust zurückspielen, doch die Ablage war zu kurz. Gegenspieler Mainka schnappte sich den Ball und legte im Fünfmeterraum auf Teamkollege Downs auf, der nur noch einschieben musste.

So ist es schon die zweite Niederlage in Folge für die Schalker. In den kommenden Spielen müssen wieder Siege her, um die Abstiegsplätze nicht näherkommen zu lassen. Dabei wird auch Heekeren gefragt sein. Bei weiteren oder möglichen Patzern steht schon Neuzugang Loris Karius bereit. S04-Ikone Olaf Thon äußerte sich gegenüber DER WESTEN deutlich zur Torwart-Debatte der Knappen.